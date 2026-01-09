Borsa İstanbul’da Avrupa Holding Yatırım A.Ş. hisselerinde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan isimlerden eski futbolcu Gökhan Gönül için adli kontrolü için yeni gelişme yaşandı.

Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre; Gönül'ün ev hapsi kararı kalktı.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BİST Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde olağandışı fiyat hareketleri iddiası üzerine incelem başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında verilen gözaltı kararlarının ardından mali suçlarla mücadele ekipleri İstanbul, Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

Operasyonlarda aralarında eski futbolcu Gökhan Gönül ile illüzyonist Aref Ghafouri’nin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Eski kaleci Emrullah Şalk gözaltına alındı

Savcılık işlemlerinin ardından Gökhan Gönül, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı talebiyle nöbetçi hâkimliğe sevk edilmişti. Mahkeme, bu talep doğrultusunda adli kontrol hükümlerini uygulanmıştı.

Tutuklama istemiyle sulh ceza hâkimliğine çıkarılan 10 şüpheliden 8’i tutuklanmıştı. Aref Ghafouri’nin de yer aldığı bu gruptaki 8 kişi cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.