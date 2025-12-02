Eski kaleci Emrullah Şalk gözaltına alındı

Yayınlanma:
Borsa manipülasyonu operasyonunda eski kaleci Emrullah Şalk da gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 kişi arasında eski futbolcu Gökhan Gönül ve İllütarist Ares de yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla Borsa İstanbul’da bazı hisselerde yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu iddiasıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlamaları yöneltilen soruşturma kapsamında 12 şüpheli, 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Soruşturmada adı geçen 6 şüphelinin ise arandığı aktarıldı.

Savcılığın gözaltı talebi üzerine, İstanbul başta olmak üzere Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş’taki adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda Fenerbahçe ile yıldızı parlayan eski futbolcu Gökhan Gönül, Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla tanınan illüzyonist Aref Ghafouri'nin olduğu ortaya çıkmıştı.

ESKİ KALECİ DE LİSTEDE

emrullah-salk.jpg

Operasyona ilişkin detaylar netleşmeye devam ediyor. Gözaltına alınan isimlerin arasında bilinen bir ismin daha olduğu öğrenildi. Eski kaleci Emrullah Şalk da gözaltına alındı.

Son olarak Bursaspor'un kalesini koruyan Şalk, Samsunspor, Balıkesirspor, Gençlerbirliği, Adana Demirspor gibi takımların formasını taşımıştı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BİST (Borsa İstanbul) pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler üzerine;

Avrupa Yatırım Holding A.Ş hisselerinde İstanbul Merkezli Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş illerinde olmak üzere 25 kişinin manipülatif eylemlerde bulunduklarının tespit edildiği ve haklarında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında;

Şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu isimli 7 kişinin tutuklu olarak cezaevinde oldukları, şüpheliler Aref Ghafourı, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Gökhan Gönül, Emrullah Şalk, Akif Koç, isimli 12 kişinin gözaltına alındığı, 6 şüpheli hakkında ise yakalama, arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettiği kamuoyuna saygı ile duyurulur."

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

BİST’te Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde tespit edilen manipülatif fiyat hareketleri sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması sonrası İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

