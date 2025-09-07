Etkinlik mekanında silahlı kavga: 1 yaralı

Beylikdüzü'nde parti, düğün, nişan ve doğum günü etkinliği yapılan mekanda çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Yakuplu Mahallesi'nde iş yerinde düzenlenen etkinlikte, işletme sahibi ile bazı müşteriler arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine işletme sahibi, müşterilerden birini kurusıkı tabancayla elinden vurarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, silahlı kavga sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

