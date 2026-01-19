Esra Ezmeci'den sahte ünvan iddialarına diplomalı yanıt

Sunucu ve psikolog Esra Ezmeci hakkında, iş yerinin tabelasında kullandığı klinik psikolog ünvanının sahte olduğu ve bu nedenle hakkında soruşturma başlatılarak 10 ay hapis cezası verildiği iddia edilmişti.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün denetimleri sonucunda, Ezmeci'nin klinik psikoloji alanında eğitiminin bulunmadığının tespit edildiği öne sürülmüştü.

Hakkındaki iddiaların ardından Esra Ezmeci sessizliğini bozdu. "Yalan haberlere kapak olsun" diyerek sosyal medya hesabından diplomalarını paylaştı.

"UYGULAMALI PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANSI BİTİRDİM"

Ensonhaber'e konuşan Ezmeci, şu ifadeleri kullandı:

"Hem psikoloji hem yüksek lisansı yaptım. Uygulamalı psikoloji yüksek lisansı bitirdim. 7 sene sonra klinik psikoloji için ben dava açtım. O ünvan benim de hakkım diyerek dava açtım. Şimdi kasten yalan haber yaptılar. Yalan haberlere dava açacağım."

Hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Esra Ezmeci, yalan haberleri yapanlar hakkında hukuki süreç başlatacağını ve suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.