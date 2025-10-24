Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonlarında 23 kişi tutuklandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü kapsamlı operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheli tutuklandı. Baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ekim ayı boyunca uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Ev ve araçlarda yapılan aramalarda, 1 kilo 447 gram uyuşturucu ham maddesi (yaklaşık 150 kilo sentetik kannabinoid üretilebileceği değerlendiriliyor), 1 kilo 401 gram metamfetamin, 1 kilo 756 gram sentetik kannabinoid, 7,75 gram kokain, 42,78 gram esrar, 6 bin 660 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi, 2 tabanca ve 30 fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcısı polisle çatıştı

23 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan tutuklandı. Ayrıca, operasyonlar kapsamında 175 kişi hakkında “uyuşturucu kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldığı ifade edildi.