Eskişehir'de meydan hınca hınç doldu: Yurttaşın umudu diri!

CHP'nin, 19 Mart operasyonlarının ardından İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması talebiyle düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 64’üncüsü Eskişehir Cumhuriyet Meydanı’nda yapılıyor.

Mitinge katılan bir emekli, "Hep çok üzgünüm hem de çok mutluyum bu kalabalığı gördüğüm için. İmamoğlu için çok üzülüyorum. Ama geçecek bunlar, biz kazanacağız" diye konuştu.

Hak, hukuk ve adalet için mitinge geldiğini söyleyen bir Eskişehirli yurttaş ise "Türkiye’de adalet yoluna girsin. İnsanlar kendini ifade edebilsin. Türkiye, herkesin yaşayabildiği bir ülke olsun" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Eskişehir’de miting yapmasından dolayı memnuniyetini dile getiren bir başka yurttaş da “Biz kazanacağız. Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı yapacağız” dedi. Yurttaş, yaşadığı ekonomik zorluğa ilişkin ise “Nasıl geçinelim, herkes çok kötü durumda. Ekonomi berbat” diye konuştu.

"ABİR AN ÖNCE MEMLEKETİMİZİN BAŞINA GELSİN"

Mitinge katılan diğer yurttaşlar duygularını şu sözlerle anlattı:

"Allahım ona güç, kuvvet versin. Bir an önce memleketimizin başına gelsin. Seviyoruz onu. İçeride boşuna tutuluyor. Suçsuz, evlatları var, eşi var. Yazık değil mi?"

"Tek umudumuz CHP. Geçinemiyoruz. Emekliyim. Kirada oturuyorum ve hala çalışıyorum. Maalesef hala çalışıyorum. 63 yaşındayım ve çalışmak zorundayım. Kirada oturuyorum. Yetmiyor aldığım emekli maaşı. O yüzden Özgür Özel’e güveniyoruz. Başa gelecek inşallah. Her şey çok güzel olacak."

"İnşallah kazanacağız. Hep birlikte. Hep birlikte başaracağız. Başaracağımıza eminiz. Hep beraber diyorum. İmamoğlu kazanacak. Cumhurbaşkanı adayımız. Bundan hiç kaçış yok. Kazanacak ona eminim. İstediği kadar uğraşsınlar. Şanşları yok."

"İktidarın değişmesini herkes gibi ben de istiyorum. Onlara oy verenler de değişmesini istiyor."

"Adalet böyle olmaz. Suçu varsa çeker suçunu. Millet geçinemiyor. Bunlar duyulmasın diye yani. Ben tek başına olduğum halde geçinemiyorum. Günah yani. Bunlar insana yakışmaz."