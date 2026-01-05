Eskişehir’de kumar oynayanlara dev ceza: Çatıdan kaçmaya çalıştılar

Yayınlanma:
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen polis operasyonunda kumar oynadığı tespit edilen 43 kişiye toplam 498 bin 972 lira para cezası kesildi, 3 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Odunpazarı ilçesinde bir adreste kumar oynandığı yönündeki ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir binaya operasyon düzenledi.

GÜÇLENDİRİLMİŞ KAPI SPİRALLE KESİLDİ

Ekipler, binanın girişinde bulunan ve dışarıdan girişi engelleyen güçlendirilmiş demir kapıyı spiral makinesiyle keserek içeri girdi. İçeride yapılan ilk incelemelerde, işletmecilerin dışarıyı izlemek için ayrı bir gizli kamera sistemi kurduğu tespit edildi.

ÇATIDAN KAÇMAYA ÇALIŞAN 2 KİŞİ YAKALANDI

Operasyon sırasında, çatı kısmından yan binanın çatısına geçmeye çalışan iki şüpheli yakalandı. Yanlarında bulunan valizin içinden ise bir tombala makinesi çıktı. Şüphelilerin kaçmak için bu yolu kullandığı değerlendirildi.

43 KİŞİYE PARA CEZASI KESİLDİ

Baskın sırasında adreste kumar oynamak amacıyla bulunan toplam 43 kişi tespit edildi. Bu kişilere, ilgili kanun hükümleri uyarınca toplam 498 bin 972 lira idari para cezası düzenlendi. Ayrıca, olayla ilgili olarak 3 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

