Eski milletvekili ve belediye başkanı Hakkı Ülkü toprağa verildi

Yayınlanma:
İzmir Aliağa’da üç dönem belediye başkanlığı yapan ve CHP 22. Dönem İzmir Milletvekilliği görevinde bulunan Hakkı Ülkü, 80 yaşında hayatını kaybetti. Ülkü, siyaset dünyasından pek çok ismin katıldığı törenle Karşıyaka’da son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir siyasetinin önemli isimlerinden biri olan, hem yerel yönetimlerde hem de parlamentoda görev alarak kente hizmet etmiş Hakkı Ülkü, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Uzun yıllar Aliağa Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 22. Dönem İzmir Milletvekili olarak Meclis'te bulunan Ülkü, tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören ve dün yaşamını yitiren deneyimli siyasetçi için Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında, Ülkü’nün ailesi ve yakınları taziyeleri kabul ederken, cami avlusu siyaset ve bürokrasi dünyasından pek çok isme ev sahipliği yaptı.

9582e728-acc4-47ca-8031-0053d44a.jpg

CENAZE TÖRENİNDE GENİŞ KATILIM

Aliağa’da üç dönem üst üste belediye başkanlığı yaparak ilçenin gelişimine katkı sağlayan Hakkı Ülkü’nün cenaze töreni, farklı siyasi partilerin temsilcilerini de bir araya getirdi. Törene; CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Grup Başkanvekili Altan İnanç ve AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ katılım gösterdi.

Yerel yönetimlerden ise Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay törende hazır bulundu. Ayrıca cenazeye çok sayıda CHP’li siyasetçi, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katılarak Ülkü’ye son görevlerini yerine getirdi.

ÖRNEKKÖY MEZARLIĞI’NA DEFNEDİLDİ

Kılınan cenaze namazının ve alınan helalliğin ardından Hakkı Ülkü’nün naaşı, defin işlemleri için götürüldüğü Örnekköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

