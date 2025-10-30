Antalya Kemer'de bir esnafın şikayeti sonrası Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, 'Dolandırıcılık' ve 'Nüfuz ticareti' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Son dakika | Kemer eski Belediye Başkanı dolandırıcılıktan gözaltına alındı

ESNAFIN ŞİKAYETİ İLE SUÇ ÜSTÜ YAPILMIŞTI

Mehmet Nezir Aksu isimli iki işletmesi olan bir esnaf, eski başkan Mustafa Gül'ün iş yerlerinden birisi ile ilgili devam eden bir dava olduğunu ve davaya rapor hazırlayacak bilirkişiyi tanıdığını ve olumlu rapor yazılması için 10 bin dolar talep ettiğini kaydetti. Aksu tarafından öne sürülenlere göre eski belediye başkanı Gül, bu bilirkişiye 500 doları kendisinin verdiğini ve geri kalanın da raporun yazımı ile talep edileceğini söyledi. Yine Gül, para ödemede sorun olması halinde sıkıntılar yaşayacağını esnafa iletip dükkanın çevresine gelerek fotoğraflar çekti.

BANKNOTLAR ELE GEÇİRİLDİ

Savcılığın başlattığı soruşturmanın ardından ekiplere verdiği talimat ile, müştekinin şüpheliye vereceği paraların seri numaraları kayda alınarak suçüstü operasyonu planlandı. Paralar Gül’e teslim edildikten sonra yapılan aramada, seri numaraları önceden belirlenmiş banknotlar şüphelinin adresinde ele geçirildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Eski belediye başkanı Gül, polis merkezindeki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Gül, 'Dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklandı.