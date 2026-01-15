Yürüyüş yaptığı güzergahta dün öldürülen önceki dönem İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) İzmir Şube Eş Başkanı Avukat Ali Aydın'ın katili tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika |İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldü

Ali Aydın, İzmir’in Çiğli ilçesinde dün sabah yürüyüş yaptığı güzergahta saldırıya uğrayarak vücudunun taşla ezilmesi sonucu hayatını kaybetmiş halde bulunmuştu.

İHD İzmir Bölge Temsilcisi Vetha Aydın yaşananları, "Ali, yıllardır sabahları yürüyüş yaptığı sahada saldırıya uğruyor. Sadece onun değil tüm mahallelinin yürüyüş yaptığı alan burası. Her gün olduğu gibi bugün de yürüyüşe çıkıyor. Dönüş güzergahında hayvanların bakıldığı bir ağıl var. Orada saldırıya uğruyor. Ama görgü tanığı yok, kamera yok, hiçbir şey yok. Otopsisi yapıldı, vücudu taşla ezilmiş, şuan ATK'ye götürüldü. Hırsızlık olayı diye düşünmüyoruz. Çünkü cep telefonu ya da üzerinden herhangi bir şey alınmamış. Görenler aileye haber veriyor. Bir sürü soru işareti var. Yıllardır mücadelenin içerisinde olan, İHD'de, ÇHD'de çalışan bir avukat. Yıllardır mağdurların yanında yer alan, hapishanelerde gözlemler yapan Dersimli ve Alevi kimliğe sahip bir arkadaşımız" ifadeleriyle anlatmıştı.

Aydın'ı öldüren katil zanlısının tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Ali Aydın’ın cenazesi bugün saat 15.30'da İzmir'deki Evka 2 Cemevi'nden kaldırılarak Çiğli Harmandalı Mezarlığına defnedilecek.