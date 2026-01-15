Eski İHD İzmir Eşbaşkanı Ali Aydın'ın katili tutuklandı

Eski İHD İzmir Eşbaşkanı Ali Aydın'ın katili tutuklandı
Yayınlanma:
Son dakika haberi... İzmir’de sabah yürüyüşü sırasında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden önceki dönem İHD İzmir Şube Eş Başkanı Avukat Ali Aydın'ın katili tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yürüyüş yaptığı güzergahta dün öldürülen önceki dönem İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) İzmir Şube Eş Başkanı Avukat Ali Aydın'ın katili tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika |İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldüSon dakika |İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldü

Ali Aydın, İzmir’in Çiğli ilçesinde dün sabah yürüyüş yaptığı güzergahta saldırıya uğrayarak vücudunun taşla ezilmesi sonucu hayatını kaybetmiş halde bulunmuştu.

İHD İzmir Bölge Temsilcisi Vetha Aydın yaşananları, "Ali, yıllardır sabahları yürüyüş yaptığı sahada saldırıya uğruyor. Sadece onun değil tüm mahallelinin yürüyüş yaptığı alan burası. Her gün olduğu gibi bugün de yürüyüşe çıkıyor. Dönüş güzergahında hayvanların bakıldığı bir ağıl var. Orada saldırıya uğruyor. Ama görgü tanığı yok, kamera yok, hiçbir şey yok. Otopsisi yapıldı, vücudu taşla ezilmiş, şuan ATK'ye götürüldü. Hırsızlık olayı diye düşünmüyoruz. Çünkü cep telefonu ya da üzerinden herhangi bir şey alınmamış. Görenler aileye haber veriyor. Bir sürü soru işareti var. Yıllardır mücadelenin içerisinde olan, İHD'de, ÇHD'de çalışan bir avukat. Yıllardır mağdurların yanında yer alan, hapishanelerde gözlemler yapan Dersimli ve Alevi kimliğe sahip bir arkadaşımız" ifadeleriyle anlatmıştı.

Aydın'ı öldüren katil zanlısının tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Ali Aydın’ın cenazesi bugün saat 15.30'da İzmir'deki Evka 2 Cemevi'nden kaldırılarak Çiğli Harmandalı Mezarlığına defnedilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Türkiye
Zeydan Karalar eniştesini kaybetti: Canım kardeşimin bu acı gününde yanında olamıyorum
Zeydan Karalar eniştesini kaybetti: Canım kardeşimin bu acı gününde yanında olamıyorum
İmamoğlu aylar sonra ilk kez dışarıda görüntülendi
İmamoğlu aylar sonra ilk kez dışarıda görüntülendi
Kız arkadaşına cam şişeyle saldıran sanığa 19 yıl ceza!
Kız arkadaşına cam şişeyle saldıran sanığa 19 yıl ceza!