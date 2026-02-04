Eski eşini darbeden adamdan pişkin şikayet! "Parmağım kırıldı"

Yayınlanma:
Adana'da eski eşi tarafından çocuklarının önünde darbedilen Tuğba Doğan, saldırgan eşin "parmağım kırıldı" şikayeti üzerine gözaltına alındı. Her iki taraf da adli kontrolle serbest bırakıldı.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde, çocukların teslimi sırasında eski eşi Y.E.D. tarafından çocuklarının gözü önünde darbedilen Tuğba Doğan, eski eşinin "parmağım kırıldı" şikayeti üzerine gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen her iki taraf da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"ÇOCUKLARA İYİ BAK" TARTIŞMASI ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Olay, 1 Şubat akşamı Yeşilbağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Sömestir tatilini çocuklarıyla geçiren Tuğba Doğan, tatil bitiminde çocukları teslim etmek için eski eşiyle bir araya geldi. Doğan’ın "Çocuklara iyi bak" uyarısı üzerine başlayan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü ve Y.E.D., otomobilden inerek Doğan’ı çocuklarının gözü önünde darbetmeye başladı. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, Y.E.D.’nin kadına vurduğu, Tuğba Doğan’ın ise kendisini savunmaya çalıştığı anlar görüldü.

adana-1.jpg

KARŞILIKLI ŞİKAYET VE GÖZALTI SÜRECİ

Darp raporu alan Tuğba Doğan’ın şikayeti üzerine Y.E.D. gözaltına alındı ancak süreç, eski eşin karşı atağıyla farklı bir boyut kazandı. Y.E.D., olay sırasında parmağının kırıldığını iddia ederek Doğan’dan şikayetçi oldu. Emniyetteki ifadesinde, eski eşinin çocuğuna vurduğunu, bu yüzden ona saldırdığını belirten Tuğba Doğan'ın savunmasına karşılık; Y.E.D. ise kendisine saldırılması üzerine sadece kendisini savunduğunu ve parmağının bu arbede sırasında kırıldığını öne sürdü.

adana-2.jpg

ADLİ KONTROL KARARI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eski eşler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

