Eski eşine şiddet uygulayan erkek, kadının şikayeti sonrası tutuklandı
Yayınlanma:
Adana'da eski kocası tarafından darpedilen kadın hastaneye kaldırıldı. Kadın taburcu olduktan sonra kendisine şiddet uyguladığı gerekçesi ile şikeyetçi olduğu A.C.S. tutuklandı.
Adana'nın Karataş ilçesinde, eski eşine şiddet uyguladığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
30 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda, A.C.S. isimli şahsın, Karataş ilçesinde yaşayan eski eşi G.S.B'yi darbettiği ileri sürüldü.
HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Aldığı darbeler sonucu yaralanan G.S.B, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından taburcu edilen kadın, polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.
POLİS EKİPLERİ ZANLIYI GÖZALTINA ALDI
G.S.B’nin şikâyeti üzerine harekete geçen polis, şüpheli A.C.S’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan A.C.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.