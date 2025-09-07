Eski eşine şiddet uygulayan erkek, kadının şikayeti sonrası tutuklandı

Adana'da eski kocası tarafından darpedilen kadın hastaneye kaldırıldı. Kadın taburcu olduktan sonra kendisine şiddet uyguladığı gerekçesi ile şikeyetçi olduğu A.C.S. tutuklandı.

Sitemizi

Haberler'de takip edin