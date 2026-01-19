Esenyurt’ta dükkana kurşun yağdırıp kaçtı!

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, taksiyle caddede bulunan iş hanının önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra içeri girerek iş yerine ateş açtı.

İŞ YERİNE ATEŞ AÇIP OLAY YERİNDEN KAÇTI!

Şüpheli, silahlı saldırının ardından hızla olay yerinden kaçarken silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

İÇERİDE EVSİZ BİR KİŞİNİN KALDIĞI ÖĞRENİLDİ!

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, iş hanının kullanılmadığını ve içeride evsiz bir kişinin kaldığı öğrenildi. Meydana gelen silahlı saldırıda, evsiz kişi yara almadan kurtuldu. Polis ekiplerinin, kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.