Erzurum'da sülfür gazı paniği! Okulda eğitime ara verildi tesisler boşaltıldı

Erzurum'da sülfür gazı paniği! Okulda eğitime ara verildi tesisler boşaltıldı
Yayınlanma:
Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir ilkokulda tespit edilen sülfür gazı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. İlçede yapılan incelemenin ardından tüm termal tesislerin kapatılması kararı alındı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu'da tespit edilen yoğun sülfür gazı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Sülfür gazı alarmı nedeniyle başlatılan çalışmalar kapsamında ilçedeki tüm termal tesisler geçici süreyle kapatıldı.

ERZURUM'DA SÜLFÜR GAZI ALARMI

Atatürk İlkokulu'nun asansör bakımına gelen işçiler, zemin kattan gelen koku üzerine dün yönetimi uyardı. Doğal gaz kaynaklı olma ihtimaline karşı okul yönetimi tarafından çağrılan ekibin incelemesinde, gaz sızıntısı olmadığı belirlendi.

sulfur-gazi-nedeniyle-1-okulda-egitime-a-1036290-307513.jpg

Kokunun devam etmesiyle okula giden İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin ölçüm ve incelemeleri sonucu ortamdaki kokunun sülfür gazı kaynaklı olduğu tespit edildi. Asansör tedbir amacıyla kullanım dışı bırakılırken, merdiven ve koridorlar güvenlik bariyerleriyle kapatıldı.

sulfur-gazi-nedeniyle-1-okulda-egitime-a-1036293-307513.jpg

AFAD tarafından tutulan tutanakta diğer katlarda yapılan ölçümlerde gaz tespit edilmedi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’na bağlı ekip, okuldaki öğrenci ve personelin sağlık durumunu kontrol etti. Ekiplerin incelemesinde, sağlık sorunu olmadığı belirlendi.

Erzurum'da doğal gaz patlaması alarmı: Bir okul ve Kuran kursu boşaltıldıErzurum'da doğal gaz patlaması alarmı: Bir okul ve Kuran kursu boşaltıldı

OKULUN ARDINDAN TERMAL TESİSLER DE KAPATILDI

AFAD ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra Atatürk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği’nden gelen bilim heyeti okulun zemin katında tespit edilen sülfür gazının termal kaynaklı olduğunu belirledi.

sulfur-gazi-nedeniyle-1-okulda-egitime-a-1036292-307513.jpg

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’na bağlı ekipler Aziziye ilçesindeki Ilıca Termal Tesisleri’nde incelemelerde bulundu ve numune aldı. Numunelerde sülfür gazı ve insan sağlığına olumsuz etki edebilecek diğer birtakım gazların oranlarının normal değerlerinin üzerinde olduğu tespit edildi.

Atatürk İlkokulu’nda üst kattan başlayıp tüm binada tekrar ölçümler yapan AFAD ekipleri, eksi 1 olarak ifade edilen bodrum kata kadar gaz sızıntısı olmadığını ancak bodrum katta sızıntının devam ettiğini belirledi. Bölgedeki başka bir termal tesiste (termal otel ve aquapark) yapılan ölçümlerde de benzer gazların tespitiyle Bilim ve Sağlık heyeti tarafından durumun ortak bir sorun olduğu değerlendirildi.

ÖĞRENCİLER BAŞKA OKULLARA GÖNDERİLDİ

Çalışmalar devam ederken Erzurum Valiliği başkanlığında, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Aziziye Kaymakamlığı, Aziziye Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD ve Atatürk Üniversitesi’nden konunun uzmanlarından oluşan bir araştırma ve değerlendirme komisyonu kuruldu.

Araştırma ve Değerlendirme Komisyonu tarafından alınan kararlar doğrultusunda insan sağlığını tehdit ihtimaline karşı, Aziziye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Atatürk İlkokulu’nda tedbir amaçlı eğitime ara verildi.

Sorun giderilinceye kadar öğrencilerin ilçedeki Mesleki Eğitim Merkezi’nde öğrenimlerini sürdürmelerine karar verildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu da Aziziye ilçesindeki tüm termal tesislerin faaliyetleri tedbir amaçlı geçici süreyle durdurdu.

Kaynak:DHA

Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Türkiye
İki apartman 40 yıl boyunca tek duvarı kullanmış
İki apartman 40 yıl boyunca tek duvarı kullanmış
Doktorlar da inanamadı! İç organları ters tarafta çıktı
Doktorlar da inanamadı! İç organları ters tarafta çıktı