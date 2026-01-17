Erzurum TOKİ Kura Sonuçları: Asil ve Yedek Listeler
Erzurum TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?
Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki resmi adresler üzerinden TC kimlik numarasıyla sonuçlara ulaşabiliyor:
TOKİ Resmi Sitesi: https://www.toki.gov.tr
e-Devlet: https://www.e-devlet.gov.tr
Ev Sahibi Türkiye – Kura Sonuçları: https://www.evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari
Bu ekranlardan; Asil liste, Yedek liste, Sıra numarası bilgileri görüntülenebiliyor.
Erzurum TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri yayınlandı
Kura sonuçlarına göre Erzurum genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listesi ilçe bazında erişime açıldı.
İlçe
Konut Sayısı
Kura Sonucu
Merkez (Aziziye – Yakutiye – Palandöken)
3.500
Erzurum Merkez Kura Sonucu İçin Tıkla
Aşkale
200
Aşkale Kura Sonucu İçin Tıkla
Çat
69
Çat Kura Sonucu İçin Tıkla
Hınıs
50
Hınıs Kura Sonucu İçin Tıkla
Horasan
200
Horasan Kura Sonucu İçin Tıkla
İspir
100
İspir Kura Sonucu İçin Tıkla
Karayazı
100
Karayazı Kura Sonucu İçin Tıkla
Karaçoban
50
Karaçoban Kura Sonucu İçin Tıkla
Köprüköy
50
Köprüköy Kura Sonucu İçin Tıkla
Narman
50
Narman Kura Sonucu İçin Tıkla
Olur
50
Olur Kura Sonucu İçin Tıkla
Oltu
100
Oltu Kura Sonucu İçin Tıkla
Pasinler
100
Pasinler Kura Sonucu İçin Tıkla
Pazaryolu
50
Pazaryolu Kura Sonucu İçin Tıkla
Şenkaya
50
Şenkaya Kura Sonucu İçin Tıkla
Uzundere
50
Uzundere Kura Sonucu İçin Tıkla
Tekman
56
Tekman Kura Sonucu İçin Tıkla
Tortum
80
Tortum Kura Sonucu İçin Tıkla
TOPLAM
4.905
Erzurum TOKİ Kurası Saat Kaçta? Canlı Yayın
Asil ve yedek listede olanlar ne yapacak?
Kura sonucunda asil listede ismi yer alanlar, TOKİ’nin açıklayacağı tarihlerde sözleşme sürecine dahil edilecek. Yedek listedeki adaylar, asil hak sahiplerinden feragat edilmesi durumunda belirlenen sıra doğrultusunda hak sahibi olacak. Ödeme planı ve sözleşme detayları ise TOKİ tarafından ilerleyen günlerde ilan edilecek.
Erzurum ve Malatya TOKİ kura çekimini bekliyor
Erzurum TOKİ konutlarının ödeme şartları
TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme koşulları şu şekilde uygulanıyor:
%10 peşinat
240 ay (20 yıl) vade
Konut tiplerine göre Erzurum’daki TOKİ fiyatları ise şöyle:
Konut Tipi
Fiyat
Aylık Taksit
1+1 (55 m²)
1.800.000 TL
6.750 TL’den başlayan
2+1 (65 m²)
2.200.000 TL
8.250 TL’den başlayan
2+1 (80 m²)
2.650.000 TL
9.938 TL’den başlayan