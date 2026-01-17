Erzurum TOKİ Kura Sonuçları: Asil ve Yedek Listeler

Erzurum TOKİ Kura Sonuçları: Asil ve Yedek Listeler
Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Erzurum için düzenlenen kura çekimi tamamlandı. 17 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 13.00’te noter huzurunda yapılan çekilişle birlikte, 4 bin 905 konutun asil ve yedek hak sahipleri netleşti. Kura çekimi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilirken, süreç TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayımlandı.

Erzurum TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki resmi adresler üzerinden TC kimlik numarasıyla sonuçlara ulaşabiliyor:

Bu ekranlardan; Asil liste, Yedek liste, Sıra numarası bilgileri görüntülenebiliyor.

Erzurum TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri yayınlandı

Kura sonuçlarına göre Erzurum genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listesi ilçe bazında erişime açıldı.

İlçe

Konut Sayısı

Kura Sonucu

Merkez (Aziziye – Yakutiye – Palandöken)

3.500

Erzurum Merkez Kura Sonucu İçin Tıkla

Aşkale

200

Aşkale Kura Sonucu İçin Tıkla

Çat

69

Çat Kura Sonucu İçin Tıkla

Hınıs

50

Hınıs Kura Sonucu İçin Tıkla

Horasan

200

Horasan Kura Sonucu İçin Tıkla

İspir

100

İspir Kura Sonucu İçin Tıkla

Karayazı

100

Karayazı Kura Sonucu İçin Tıkla

Karaçoban

50

Karaçoban Kura Sonucu İçin Tıkla

Köprüköy

50

Köprüköy Kura Sonucu İçin Tıkla

Narman

50

Narman Kura Sonucu İçin Tıkla

Olur

50

Olur Kura Sonucu İçin Tıkla

Oltu

100

Oltu Kura Sonucu İçin Tıkla

Pasinler

100

Pasinler Kura Sonucu İçin Tıkla

Pazaryolu

50

Pazaryolu Kura Sonucu İçin Tıkla

Şenkaya

50

Şenkaya Kura Sonucu İçin Tıkla

Uzundere

50

Uzundere Kura Sonucu İçin Tıkla

Tekman

56

Tekman Kura Sonucu İçin Tıkla

Tortum

80

Tortum Kura Sonucu İçin Tıkla

TOPLAM

4.905

Asil ve yedek listede olanlar ne yapacak?

Kura sonucunda asil listede ismi yer alanlar, TOKİ’nin açıklayacağı tarihlerde sözleşme sürecine dahil edilecek. Yedek listedeki adaylar, asil hak sahiplerinden feragat edilmesi durumunda belirlenen sıra doğrultusunda hak sahibi olacak. Ödeme planı ve sözleşme detayları ise TOKİ tarafından ilerleyen günlerde ilan edilecek.

Erzurum TOKİ konutlarının ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme koşulları şu şekilde uygulanıyor:

  • %10 peşinat

  • 240 ay (20 yıl) vade

Konut tiplerine göre Erzurum’daki TOKİ fiyatları ise şöyle:

Konut Tipi

Fiyat

Aylık Taksit

1+1 (55 m²)

1.800.000 TL

6.750 TL’den başlayan

2+1 (65 m²)

2.200.000 TL

8.250 TL’den başlayan

2+1 (80 m²)

2.650.000 TL

9.938 TL’den başlayan


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

