Erzurum TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki resmi adresler üzerinden TC kimlik numarasıyla sonuçlara ulaşabiliyor:

TOKİ Resmi Sitesi: https://www.toki.gov.tr

e-Devlet: https://www.e-devlet.gov.tr

Ev Sahibi Türkiye – Kura Sonuçları: https://www.evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari

Bu ekranlardan; Asil liste, Yedek liste, Sıra numarası bilgileri görüntülenebiliyor.

Erzurum TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri yayınlandı

Kura sonuçlarına göre Erzurum genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listesi ilçe bazında erişime açıldı.

İlçe Konut Sayısı Kura Sonucu Merkez (Aziziye – Yakutiye – Palandöken) 3.500 Erzurum Merkez Kura Sonucu İçin Tıkla Aşkale 200 Aşkale Kura Sonucu İçin Tıkla Çat 69 Çat Kura Sonucu İçin Tıkla Hınıs 50 Hınıs Kura Sonucu İçin Tıkla Horasan 200 Horasan Kura Sonucu İçin Tıkla İspir 100 İspir Kura Sonucu İçin Tıkla Karayazı 100 Karayazı Kura Sonucu İçin Tıkla Karaçoban 50 Karaçoban Kura Sonucu İçin Tıkla Köprüköy 50 Köprüköy Kura Sonucu İçin Tıkla Narman 50 Narman Kura Sonucu İçin Tıkla Olur 50 Olur Kura Sonucu İçin Tıkla Oltu 100 Oltu Kura Sonucu İçin Tıkla Pasinler 100 Pasinler Kura Sonucu İçin Tıkla Pazaryolu 50 Pazaryolu Kura Sonucu İçin Tıkla Şenkaya 50 Şenkaya Kura Sonucu İçin Tıkla Uzundere 50 Uzundere Kura Sonucu İçin Tıkla Tekman 56 Tekman Kura Sonucu İçin Tıkla Tortum 80 Tortum Kura Sonucu İçin Tıkla TOPLAM 4.905

Asil ve yedek listede olanlar ne yapacak?

Kura sonucunda asil listede ismi yer alanlar, TOKİ’nin açıklayacağı tarihlerde sözleşme sürecine dahil edilecek. Yedek listedeki adaylar, asil hak sahiplerinden feragat edilmesi durumunda belirlenen sıra doğrultusunda hak sahibi olacak. Ödeme planı ve sözleşme detayları ise TOKİ tarafından ilerleyen günlerde ilan edilecek.

Erzurum TOKİ konutlarının ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme koşulları şu şekilde uygulanıyor:

%10 peşinat

240 ay (20 yıl) vade

Konut tiplerine göre Erzurum’daki TOKİ fiyatları ise şöyle:

Konut Tipi Fiyat Aylık Taksit 1+1 (55 m²) 1.800.000 TL 6.750 TL’den başlayan 2+1 (65 m²) 2.200.000 TL 8.250 TL’den başlayan 2+1 (80 m²) 2.650.000 TL 9.938 TL’den başlayan



