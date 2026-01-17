Erzurum TOKİ Kurası Saat Kaçta? Canlı Yayın

Erzurum TOKİ Kurası Saat Kaçta? Canlı Yayın
Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Erzurum’da yapılacak kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Erzurum genelinde 18 ilçede toplam 4 bin 905 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Kura çekimi TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanacak.

Erzurum’da TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 13.00’te yapılacak.

Erzurum TOKİ kura çekimi canlı yayını

Kura çekimine konumda katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.

Erzurum TOKİ Kura Çekimi Canlı Yayın Linki

Erzurum TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Erzurum TOKİ kura çekimi; Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu (Palandöken / Erzurum) adresinde noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi; https://www.evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresleri üzerinden ilan edilecek.

Başvuru sayısının konut sayısından az olduğu ilçelerde, başvuru yapan vatandaşlar doğrudan asil hak sahibi sayılacak.

Erzurum’da hangi ilçede kaç konut verilecek?

TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Erzurum’da kura ile dağıtılacak konut sayıları şöyle:

Sıra

İlçe

Konut Sayısı

1

Merkez (Aziziye–Yakutiye–Palandöken)

3.500

2

Aşkale

200

3

Çat

69

4

Hınıs

50

5

Horasan

200

6

İspir

100

7

Karayazı

100

8

Karaçoban

50

9

Köprüköy

50

10

Narman

50

11

Olur

50

12

Oltu

100

13

Pasinler

100

14

Pazaryolu

50

15

Şenkaya

50

16

Uzundere

50

17

Tekman

56

18

Tortum

80

TOPLAM

4.905

Erzurum’da TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ konutlarında %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödenebiliyor. Konut tipine göre Erzurum’da fiyatlar şöyle:

Konut Tipi

Fiyat

Aylık Taksit

1+1 (55 m²)

1.800.000 TL

6.750 TL’den başlayan

2+1 (65 m²)

2.200.000 TL

8.250 TL’den başlayan

2+1 (80 m²)

2.650.000 TL

9.938 TL’den başlayan

Bir sonraki kura hangi şehirde çekilecek?

Bir sonraki TOKİ kura çekimi, 18 Ocak Pazar günü saat 11.00’de Erzincan’da yapılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

