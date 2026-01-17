Erzurum’da TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 13.00’te yapılacak.

Erzurum TOKİ kura çekimi canlı yayını

Kura çekimine konumda katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.

Erzurum TOKİ Kura Çekimi Canlı Yayın Linki

Erzurum TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Erzurum TOKİ kura çekimi; Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu (Palandöken / Erzurum) adresinde noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi; https://www.evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresleri üzerinden ilan edilecek.

Başvuru sayısının konut sayısından az olduğu ilçelerde, başvuru yapan vatandaşlar doğrudan asil hak sahibi sayılacak.

Erzurum’da hangi ilçede kaç konut verilecek?

TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Erzurum’da kura ile dağıtılacak konut sayıları şöyle:

Sıra İlçe Konut Sayısı 1 Merkez (Aziziye–Yakutiye–Palandöken) 3.500 2 Aşkale 200 3 Çat 69 4 Hınıs 50 5 Horasan 200 6 İspir 100 7 Karayazı 100 8 Karaçoban 50 9 Köprüköy 50 10 Narman 50 11 Olur 50 12 Oltu 100 13 Pasinler 100 14 Pazaryolu 50 15 Şenkaya 50 16 Uzundere 50 17 Tekman 56 18 Tortum 80 — TOPLAM 4.905

Erzurum’da TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ konutlarında %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödenebiliyor. Konut tipine göre Erzurum’da fiyatlar şöyle:

Konut Tipi Fiyat Aylık Taksit 1+1 (55 m²) 1.800.000 TL 6.750 TL’den başlayan 2+1 (65 m²) 2.200.000 TL 8.250 TL’den başlayan 2+1 (80 m²) 2.650.000 TL 9.938 TL’den başlayan

Bir sonraki kura hangi şehirde çekilecek?

Bir sonraki TOKİ kura çekimi, 18 Ocak Pazar günü saat 11.00’de Erzincan’da yapılacak.