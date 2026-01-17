Erzurum TOKİ Kurası Saat Kaçta? Canlı Yayın
Erzurum’da TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 13.00’te yapılacak.
Erzurum TOKİ kura çekimi canlı yayını
Kura çekimine konumda katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.
Erzurum TOKİ Kura Çekimi Canlı Yayın Linki
Erzurum TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?
Erzurum TOKİ kura çekimi; Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu (Palandöken / Erzurum) adresinde noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Kura sonuçları nereden öğrenilecek?
Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi; https://www.evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresleri üzerinden ilan edilecek.
Başvuru sayısının konut sayısından az olduğu ilçelerde, başvuru yapan vatandaşlar doğrudan asil hak sahibi sayılacak.
Erzurum’da hangi ilçede kaç konut verilecek?
TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Erzurum’da kura ile dağıtılacak konut sayıları şöyle:
Sıra
İlçe
Konut Sayısı
1
Merkez (Aziziye–Yakutiye–Palandöken)
3.500
2
Aşkale
200
3
Çat
69
4
Hınıs
50
5
Horasan
200
6
İspir
100
7
Karayazı
100
8
Karaçoban
50
9
Köprüköy
50
10
Narman
50
11
Olur
50
12
Oltu
100
13
Pasinler
100
14
Pazaryolu
50
15
Şenkaya
50
16
Uzundere
50
17
Tekman
56
18
Tortum
80
—
TOPLAM
4.905
Erzurum’da TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?
TOKİ konutlarında %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödenebiliyor. Konut tipine göre Erzurum’da fiyatlar şöyle:
Konut Tipi
Fiyat
Aylık Taksit
1+1 (55 m²)
1.800.000 TL
6.750 TL’den başlayan
2+1 (65 m²)
2.200.000 TL
8.250 TL’den başlayan
2+1 (80 m²)
2.650.000 TL
9.938 TL’den başlayan
Bir sonraki kura hangi şehirde çekilecek?
Bir sonraki TOKİ kura çekimi, 18 Ocak Pazar günü saat 11.00’de Erzincan’da yapılacak.