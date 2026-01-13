Erkan Baş Silivri'de İmamoğlu’nu ziyaret etti

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, 19 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İmamoğlu, ziyareti Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

"SEÇİM GÜVENLİĞİ KONUSUNDA FİKİRLERİMİZİ PAYLAŞTIK"

Ziyaretinden dolayı Baş'a teşekkür eden İmamoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş Silivri’de ziyaretime geldi. Diploma iptali ile ilgili bu hafta görülecek absürd davayı konuştuk. Ayrıca seçim güvenliği konusunda fikirlerimizi paylaştık. Dayanışma duygularını paylaşan Sn. Erkan Baş’a teşekkür ediyorum."

