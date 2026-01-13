Erkan Baş Silivri'de İmamoğlu’nu ziyaret etti

Erkan Baş Silivri'de İmamoğlu’nu ziyaret etti
Yayınlanma:
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Silivri'de tutuklu olan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, 19 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İmamoğlu, ziyareti Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Özgür Özel liderlerin yeni yılını kutladı! Tek bir ismi aramadıÖzgür Özel liderlerin yeni yılını kutladı! Tek bir ismi aramadı

mamoglu-erkan-bas.jpg

"SEÇİM GÜVENLİĞİ KONUSUNDA FİKİRLERİMİZİ PAYLAŞTIK"

Ziyaretinden dolayı Baş'a teşekkür eden İmamoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş Silivri’de ziyaretime geldi. Diploma iptali ile ilgili bu hafta görülecek absürd davayı konuştuk. Ayrıca seçim güvenliği konusunda fikirlerimizi paylaştık. Dayanışma duygularını paylaşan Sn. Erkan Baş’a teşekkür ediyorum."

CHP'den sürpriz Meclis turu! Üç kritik gündemle kapıyı çaldılarCHP'den sürpriz Meclis turu! Üç kritik gündemle kapıyı çaldılar

mamgolu.png

Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Türkiye
Selimiye'de bakanlığın 'restorasyon' ısrarına mahkemeden ret
Selimiye'de bakanlığın 'restorasyon' ısrarına mahkemeden ret
Kayseri'de IŞİD operasyonu: 1 kişi yakalandı
Kayseri'de IŞİD operasyonu: 1 kişi yakalandı
Eski eşine pusu kuran kişiye 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi
Eski eşine pusu kuran kişiye 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi