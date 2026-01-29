Erdoğan'ın Trump'a sunduğu İran teklifi

Erdoğan'ın Trump'a sunduğu İran teklifi
Yayınlanma:
ABD ile İran arasındaki gerginlik had safhada devam ederken geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri ve Trump görüşmesinde Erdoğan'ın İran ile ABD arasında telekonferans ile görüşme teklif ettiği ve Trump'ın da buna sıcak baktığı iddia edildi.

Trump'ın bu defa gözünü İran yönetimini devirmeye çevirmesinin ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Donanma gemilerini İran açıklarına gönderdiğini açıklayarak İran'ı tehdit eden Trump, dünkü açıklamasında İran'ın nükleer silahlardan arındırılmış, "adil ve eşitlikçi" bir anlaşma için derhal masaya oturması gerektiğini söyledi.

Son Dakika | İki ülke arasında gerilim had safhada: Trump tehdit etti İran meydan okuduTrump tehdit etti İran meydan okudu

İran’ın geçmişte müzakere fırsatlarını geri teptiğini hatırlatan ABD Başkanı, Tahran’ın nükleer programı konusundaki ısrarının bedelinin ağır olacağını ima etti.

İRAN GERİ ADIM ATMADI: RESTE REST

Trump'ın tehdidinin ardından İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi çok geçmeden rest niteliğinde yanıt verdi. Tahran’ın şu aşamada ABD ile müzakereyi değil, ülkeyi savunmaya tam hazırlığı öncelik olarak gördüğünü belirten Garibabadi, "Bize karşı saldırı düzenlenen her üssü veya noktayı hedef alacağız. Askeri müdahale ABD için kolay bir seçenek değil çünkü İran'ın cevabının sadece orantılı bir cevap olmayacağını biliyorlar. Cevabımız, bir daha sınırlı saldırılar düzenlemeyi akıllarından bile geçirmeyecek şekilde tasarlandı" dedi.

Son Dakika |Donald Trump: İran'a büyük bir donanma gidiyorDonald Trump: İran'a büyük bir donanma gidiyor

ERDOĞAN TRUMP'A İRAN'LA TELEKONFERANS ÖNERMİŞ

Türkiye'nin de hem İran ile sınır olması hem de topraklarında ABD üssünün bulunması nedeniyle yakından takip ettiği son gelişmeler güncelliğini korurken, hem Hakan Fidan hem de Erdoğan taraflarla görüşmelerine devam ediyor.

yeni-proje-2026-01-29t093327-512.jpg

Erdoğan ile Trump'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı telefon görüşmesinde ana gündemin İran olduğunu aktaran Hande Fırat, sorunun diplomasi ile ele alınması gerektiğinin Trump'a aktarıldığını ifade etti.
Erdoğan'ın Trump'a İran ile beraber üçlü bir telekonferans teklifi yaptığı ve Trump'ın da buna sıcak baktığı Hande Fırat tarafından şu şekilde aktarıldı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın son telefon görüşmesinin ana gündemi İran idi. Erdoğan, Ankara’nın yukarıdaki satırlarda okuduğunuz bakış açısını bir kez daha anlattı. Sorunun diplomasi masasında ele alınmasını önerdi. Cumhurbaşkanı’nın tarafları, yani ABD ve İran’ı Türkiye’nin de bulunduğu en üst seviyede gerçekleşecek üçlü bir görüşmede bir araya getirme çağrısında bulunduğunu da söyleyebilirim. Bunun telekonferans yöntemiyle yapılması gündeme gelebilir. Trump’ın Erdoğan’ın bu önerisine sıcak baktığı belirtiliyor. Bir diğer önemli görüşme ise bu hafta içinde gerçekleşecek. İran Dışişleri Bakanı, Hakan Fidan ile görüşmek üzere Türkiye’ye gelecek."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
Türkiye
Kuryelerin yaş sınırında değişiklik
Kuryelerin yaş sınırında değişiklik
Teğmenlerin ihraç davasında karar gelmeden önce MSB harekete geçmiş
Teğmenlerin ihraç davasında karar gelmeden önce MSB harekete geçmiş
Son dakika | Askerlik yerleri belli oldu!
Son dakika | Askerlik yerleri belli oldu!