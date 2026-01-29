Erdoğan'ın Trump'a sunduğu İran teklifi

Trump'ın bu defa gözünü İran yönetimini devirmeye çevirmesinin ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Donanma gemilerini İran açıklarına gönderdiğini açıklayarak İran'ı tehdit eden Trump, dünkü açıklamasında İran'ın nükleer silahlardan arındırılmış, "adil ve eşitlikçi" bir anlaşma için derhal masaya oturması gerektiğini söyledi.

Trump tehdit etti İran meydan okudu

İran’ın geçmişte müzakere fırsatlarını geri teptiğini hatırlatan ABD Başkanı, Tahran’ın nükleer programı konusundaki ısrarının bedelinin ağır olacağını ima etti.

İRAN GERİ ADIM ATMADI: RESTE REST

Trump'ın tehdidinin ardından İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi çok geçmeden rest niteliğinde yanıt verdi. Tahran’ın şu aşamada ABD ile müzakereyi değil, ülkeyi savunmaya tam hazırlığı öncelik olarak gördüğünü belirten Garibabadi, "Bize karşı saldırı düzenlenen her üssü veya noktayı hedef alacağız. Askeri müdahale ABD için kolay bir seçenek değil çünkü İran'ın cevabının sadece orantılı bir cevap olmayacağını biliyorlar. Cevabımız, bir daha sınırlı saldırılar düzenlemeyi akıllarından bile geçirmeyecek şekilde tasarlandı" dedi.

Donald Trump: İran'a büyük bir donanma gidiyor

ERDOĞAN TRUMP'A İRAN'LA TELEKONFERANS ÖNERMİŞ

Türkiye'nin de hem İran ile sınır olması hem de topraklarında ABD üssünün bulunması nedeniyle yakından takip ettiği son gelişmeler güncelliğini korurken, hem Hakan Fidan hem de Erdoğan taraflarla görüşmelerine devam ediyor.

Erdoğan ile Trump'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı telefon görüşmesinde ana gündemin İran olduğunu aktaran Hande Fırat, sorunun diplomasi ile ele alınması gerektiğinin Trump'a aktarıldığını ifade etti.

Erdoğan'ın Trump'a İran ile beraber üçlü bir telekonferans teklifi yaptığı ve Trump'ın da buna sıcak baktığı Hande Fırat tarafından şu şekilde aktarıldı: