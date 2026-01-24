Erdoğan'ın mektup arkadaşının şirketinde işçi kıyımı! Yasa dışı bahisten tutuklanmıştı

Erdoğan'ın mektup arkadaşının şirketinde işçi kıyımı! Yasa dışı bahisten tutuklanmıştı
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çocukken mektup göndermesiyle tanınan HAR Group sahibi Burak Soylu’nun tutuklanmasının ardından, ROOFSTACKS A.Ş.’de 220 çalışan aynı gün işten çıkarıldı.

Halktv.com.tr - Özel Haber

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yasa dışı bahis' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, HAR Group A.Ş. ve Bilet Dükkânı Turizm A.Ş. sahibi Burak Soylu geçtiğimiz günlerde tutuklandı.

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çocukken yazdığı mektupla kamuoyunda tanınıyor.

TUTUKLAMALARIN ARDINDAN TOPLU İŞTEN ÇIKARMA

Burak Soylu’nun tutuklanmasının ardından HAR Group bünyesindeki ROOFSTACKS A.Ş.’de çalışan yüzlerce kişinin işine son verildiği iddia edildi. Çalışanların aktardığına göre, cuma günü yapılan bir toplantıda, yaklaşık 220 çalışana aynı gün son iş günleri olduğu bildirildi.

Toplantıda işten çıkışların “Kod 18 - İşin Sona Ermesi” gerekçesiyle yapıldığı, böylece yasal olarak “toplu işten çıkarma” prosedürlerinin devre dışı bırakıldığı öne sürüldü. Çalışanlara yalnızca Ocak ayı maaşlarının Şubat ayında ödeneceği, ihbar ve kıdem tazminatlarının ise Eylül, Ekim ve Kasım aylarında üç taksit halinde yatırılacağı belirtildi. İddiaya göre şirket avukatı, “Dava açılsa da açılmasa da ödeme planının değişmeyeceğini” söyledi.

"ZARAR EDEN BİRİMLER KAPATILACAK"

Aynı gün öğle saatlerinde yapılan ve 428 kişinin katıldığı başka bir bilgilendirme toplantısında ise şirket yöneticilerinden birinin yaşananların “siyasi bir itibar suikastı” olarak savunduğu, zarar eden birimlerin kapatılacağının ifade edildiği aktarıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

