İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, gözaltına alınan Burak Soylu ve Cihan Şanlı, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Gözaltındaki Yavuz Basav ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

HAR Group A.Ş. ve Bilet Dükkânı Turizm A.Ş.'nin sahibi Burak Soylu’nun da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda 1,6 milyon TL ve 13 bin dolar nakit para ele geçirilirken, şüphelilere ait banka hesaplarındaki 3 milyar TL’ye el konulmuştu.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, şüphelilerin yasa dışı bahis yoluyla haksız kazanç sağladığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda adli işlemler başlatıldı.

ERDOĞAN'IN MEKTUP ARKADAŞI OLARAK TANINDI

Burak Soylu’nun ismi kamuoyunda ilk kez, 2019 yılında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’la ilgili haberlerle gündeme geldi. O dönem basında, Erdoğan’ın Pınarhisar Cezaevi’nde iken kendisiyle mektuplaştığı Burak Soylu ile yıllar sonra görüştüğü aktarılmıştı. Görüşmede Soylu’nun, Cumhurbaşkanı’na çocukken aldığı mektubu hediye ettiği belirtilmişti.

Erdoğan, Pınarhisar Cezaevi’nden gönderdiği mektupta şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sevgili kardeşim mektubunuzdaki duygularınıza teşekkür ediyorum. Hizmet sürecini bıraktığımız yerden devam ettirmenin hazırlığı içinde olduğumuz Pınarhisar Cezaevi'nden kalbi duygularla muhabbetlerimi bildiriyorum selam ve dua ile…”

TOLGA AĞAR'IN YAKIN ARKADAŞI

Burak Soylu da gözaltına alınması ile Mehmet Ağar'ın oğlu olan eski AKP milletvekili Tolga Ağar’a yakınlığı yeniden tartışma konusu oldu. Soylu’nun, Ağar’ın desteğiyle iş dünyasında büyüdüğü yönündeki iddialar kamuoyunda tekrar gündeme geldi.

Ağar, Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz'a konuşup iddiaları yanıtlamıştı.

Ağar, "İnanın şaşırdım. Benim bildiğim ‘metaverse’ ile ilgiliydi. Oyun yapıyordu. Bir de bilet dükkanı vardı. Özel bir yazılım değil, nihayetinde bilet satıyor.” demişti.

Soylu’nun adı, daha önce yazılım, oyun ve bilet satışı alanlarında yaptığı işler ve kısa sürede büyüyen şirketleriyle de dikkat çekmişti