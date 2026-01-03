Erdoğan'ın gelişi için dökülen asfalt 10 gün dayandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın 27 Aralık'ta Hatay’da gerçekleştirdiği anahtar teslim töreni ve halk buluşması öncesinde kentte 'hummalı' bir çalışma başlatılmıştı.

6 Şubat depremlerinden sonra aylardır çamur ve tozla mücadele eden Hatay’da yollar asfaltlanmış, sokaklar düzenlenmiş, Asi nehri suyla doldurulmuştu. Törenin yapılacağı Atatürk Caddesi'nin ön yüzüne bisiklet yolu yapılmış, şantiye halinde olan arka yüzünün görünmemesi için de brandalar asılmıştı.

ASFALT 10 GÜN DAYANAMADI

Hataylı gazeteci Mustafa Dilek'in paylaştığı görüntülere göre, Erdoğan'ın gelişi için hazırlanan yolların, Erdoğan'ın gidişinden daha 10 gün geçmemesine rağmen bozulduğu ortaya çıktı. Bazı noktalarda çukurlar oluşurken, yağışların ardından yollarda su birikintileri görüldü.