Erdoğan'ın gelişi için dökülen asfalt 10 gün dayandı

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Asrın İnşası Türkiye’nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam” temalı program kapsamında 27 Aralık'ta Hatay’a gitmişti. Erdoğan'ın gelişi için asfaltlanan yollarda Erdoğan'ın gidişinden kısa süre sonra çukurlar ve su birikintileri oluştuğu görüldü.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın 27 Aralık'ta Hatay’da gerçekleştirdiği anahtar teslim töreni ve halk buluşması öncesinde kentte 'hummalı' bir çalışma başlatılmıştı.

6 Şubat depremlerinden sonra aylardır çamur ve tozla mücadele eden Hatay’da yollar asfaltlanmış, sokaklar düzenlenmiş, Asi nehri suyla doldurulmuştu. Törenin yapılacağı Atatürk Caddesi'nin ön yüzüne bisiklet yolu yapılmış, şantiye halinde olan arka yüzünün görünmemesi için de brandalar asılmıştı.

Erdoğan'ın elini böyle öptüler! Anahtar teslim töreninde dikkat çeken anlarErdoğan'ın elini böyle öptüler! Anahtar teslim töreninde dikkat çeken anlar

ASFALT 10 GÜN DAYANAMADI

Hataylı gazeteci Mustafa Dilek'in paylaştığı görüntülere göre, Erdoğan'ın gelişi için hazırlanan yolların, Erdoğan'ın gidişinden daha 10 gün geçmemesine rağmen bozulduğu ortaya çıktı. Bazı noktalarda çukurlar oluşurken, yağışların ardından yollarda su birikintileri görüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

