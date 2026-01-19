Erdoğan'a yapılan sunumda konuşulanlar ortaya çıktı! Listedeki ülke herkesi şaşırtmış

Türkiye'nin en büyük toplumsal sorunlarından birisi de ekonominin bozulmasının ardından paranın illegal ve hızlı şekilde bulunması için girilen yasa dışı yollar olduğu son zamanlarda sık sık ifade ediliyor. Öğretmenlerin, polislerin dahi yaşadıkları ekonomik buhran nedeniyle bu bataklığa düşmesi ve hayatlarına son vermesi sık sık medyada yer alıyor.

Ocak ayının daha ilk haftasında bir beden eğitimi öğretmeni sanal kumar nedeniyle düştüğü borcun ardından yaşamına son vermişti. Yine bu senenin başında bir Uzman Çavuş kumar borcu nedeniyle tüm mal varlığını kaybetmiş, ardından canına kıymıştı. İntihardan önce bırakılan video notlar sosyal medyada yayılırken durumun ciddiyetini gözler önüne sermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta kumar sorunlarının artık milletvekillerine kadar ulaştırılmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erdoğan'a sunum yapmıştı.

Erdoğan'a yapılan sunumda nelerin konuşulduğu belli oldu. AKP'nin son MYK toplantısında ele alınan konuda 2025 yılında takipte olan tüm oyun ve bahislerin hacmi, 870 milyar liraya ulaştığı, bu rakamın 2023 yılında 330 milyar lira civarında olduğu belirtildi.

Nefes'ten Nuray Babacan'ın yazısında yer alan bilgilere göre o toplantıda 'Şans oyunlarının tamamen yasaklanması' diye bir çıkış yapıldı.

Bununla da kalmayıp işi KKTC'de kumar oynanan mekanlara kadar götürenler dahi olmuş.

"Ancak hep görüldüğü gibi iktidar kanadında, sorunun kökenine bakmak yerine toptan yasakçı bir anlayış sergileyenler her zaman çıkıyor. ‘Şans oyunlarını da yasaklayalım’ diye ortaya çıkanlara, konunun sanal kumar ve yasa dışı bahis çerçevesinde kalması gerektiğini anımsatanlar olmuş. İşi, KKTC’de kumar oynanan mekanlara kadar götürenler olduğunu biliyoruz."

LİSTEDE ABD'NİN DE YER ALMASINA HERKES ŞAŞIRMIŞ

Toplantıda yasa dışı bahis sitelerinin yurt dışından yayın yaptıkları ve merkez ülkeler arasında Gürcistan, Ermenistan, ABD ve iki küçük ada ülkesinin olduğu ifade edilmiş. Ancak listede ABD'nin olmasının herkesi şaşırttığı aktarıldı: