Erdoğan sonrasının planları AKP'de tam gaz! Çatlak yaratan Bilal Erdoğan senaryosu

AKP'de Recep Tayyip Erdoğan'dan sonrasının planları artık aleni bir şekilde kurgulanmaya devam ederken parti içerisinde Bilal Erdoğan'ın öne çıkarılması huzursuzluk yarattı. Teşkilatların bile Bilal Erdoğan senaryosundan rahatsız oldukları ve motivasyon kaybettikleri ifade edildi.

AKP'de son dönemde öne çıkan başlıklardan biri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrası döneme ilişkin olası senaryolar oldu. Bu tartışmaların merkezinde ise Cumhurbaşkanı’nın oğlu Bilal Erdoğan yer alıyor. Parti içinden yansıyan değerlendirmelere göre, Bilal Erdoğan’ın siyasi geleceğine dönük hazırlıkların hız kazanması AKP içinde belirgin bir rahatsızlık yaratmış durumda.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın aktardıklarına göre parti kulislerinde Bilal Erdoğan’ın adının giderek daha sık ve daha yüksek sesle dile getirilmesi, 'siyasi miras devri' tartışmalarını beraberinde getirdi. AKP’nin kuruluşundan bu yana partide görev alan bazı isimler, bu durumun parti içi dengeleri zorladığını ve liyakat tartışmalarını derinleştirdiğini ifade ediyor.

TEŞKİLATLAR DA HUZURSUZ

Edinilen bilgilere göre rahatsızlık yalnızca üst düzey yöneticilerle sınırlı değil. İl ve ilçe teşkilatlarında da Erdoğan sonrası dönemin 'aile eksenli bir planlama' ile şekillendirildiği yönündeki algının yaygınlaştığı belirtiliyor. Bazı parti yöneticileri, bu algının sahada motivasyon kaybına neden olduğunu ve uzun yıllardır partide görev yapan kadroların kendilerini dışlanmış hissettiğini dile getiriyor.

MUHAFAZAKAR SEÇMEN SORGULUYOR

AKP içinde eleştirilerini dile getiren isimler, partinin bugüne kadar sandık, teşkilat yapısı ve liderlik rekabeti üzerinden ilerlediğini hatırlatıyor. Bu çerçevede, olası bir aile içi devir görüntüsünün parti geleneğiyle örtüşmediği görüşü öne çıkıyor. Söz konusu tartışmaların yalnızca parti içinde değil, muhafazakâr seçmen nezdinde de sorgulamalara yol açabileceği uyarısı yapılıyor

