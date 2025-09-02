Erdoğan öve öve açıkladı: Ekonomi uçmuş vatandaşın haberi yok

Çin ziyareti dönüşünde ekonominin durumuna ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, büyüme verileri, düşen enflasyon ve milli gelirin gidişatını öve öve açıkladı. Ekonomi uçmuş vatandaşın haberi yok...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'deki resmi ziyaretlerini tamamladı. Çin ziyareti dönüşünde gelenekselleşen uçak röportajını veren Erdoğan, büyüme verileri, enflasyon, milli gelir ve döviz rezervi üzerinden ekonominin durumunu açıkladı.

Ekonomideki gelişmelerin planladığı gibi gidip gitmediği sorulan Erdoğan, şunları söyledi:

şekilde ilerliyor mu? Bu çerçevede faiz, enflasyon düşüşü ve bunun özellikle vatandaşın cebine yansıyan takvim süreci ne zaman tam olarak şekillenecek?

"Ekonomideki gelişmeler olumlu. Özellikle son 2-3 aydır tekrar güçlü, olumlu döngüye girdik. Mart-Haziran döneminde hem içeride hem dışarıdaki birtakım gelişmeler tabii ki etkiledi. Ama bunlar geride kaldı. Hemen hemen bütün alanlarda tekrar güçlü, olumlu döndük. İkinci çeyreğe ilişkin büyüme rakamları açıklandı. Yüzde 4,8 oldukça güçlü bir büyüme.

Don ve kuraklıktan etkilenen tarım sektörü hariç bütün sektörlerde, bütün alanlarda çok güçlü bir büyüme var. İşsizlik oranları tek hanede, rezervlerimiz rekor düzeyde, enflasyonda düşüş devam ediyor. Tabii ki enflasyondaki düşüşle birlikte finansal koşullarda da iyileşme devam edecek. Bizim beklentimiz bu olumlu döngünün, trendin devam etmesi yönünde."

Verilerde iyi giden ekonominin hayat pahalılığına ne zaman çare olacağını da açıklayan Erdoğan, Türkiye'nin milli geliri ile "üst gelirli ülkeler grubuna" çıkmaya yaklaştığını ifade ederek şöyle yanıtladı:

"Kişi başı milli gelirde muhtemelen bu sene Dünya Bankası tanımına göre üst gelirli ülkeler grubuna girmemiz oldukça muhtemel. Ülkemiz kişi başı milli gelirle sınıf atlamış olacak.

Biz tabii ki reel sektördeki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Reel sektörün de rahatlaması, özellikle ihracatın, yatırımların artması için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Enflasyonda yılı hedeflerimize uygun bir rakamla tamamlayacağımızı düşünüyoruz.

Hayat pahalılığıyla olan samimi mücadelemiz gerçekten sonuç veriyor ve bu güçlü şekilde sürecek. Yani bir taraftan büyüyoruz bir taraftan işsizlik ve enflasyon düşüyor. Finansal anlamda kaygılar, endişeler geride kaldı. Hem hazinenin borçlanma faizleri iniyor, hem risk primimiz düşüyor, hem rezervlerimiz gerçekten rekor düzeyde. Cuma günü itibarıyla rezervlerimiz 178 milyar doların üzerinde.

Dolayısıyla güçlü bir irade, sabırla, kararlılıkla biz tekrar bu olumlu döngüye döndük. Allah’ın izniyle bu devam edecek."

