Erdoğan muhalefeti hedef aldı Kılıçdaroğlu'nu hatırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin arkasındaki alanda düzenlenen "300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. Erdoğan, şöyle konuştu.

Konuşmamın hemen başında Dünya Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız ile EuroBasket 2025'te çeyrek finale çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde yarın İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımıza da şimdiden başarılar diliyorum.

Malatya hem Türkiye'nin hem de bölgesinin en gözde merkezlerinden biridir. Malatya'nın bizdeki ise yeri çok çok müstesnadır. Aşık maşukuna kavuşunca nasıl mutlu oluyorsa biz de buraya her gelişimizde adeta vuslata eriyoruz. Ülkemize önemli katkılar yapan bu şehirle gurur duyuyoruz. Bugüne kadar şartlar ne olursa olsun Malatya'yı asla ihmal etmedik. Malatyalı kardeşlerimizin bize olan teveccühünü boşa çıkarmadık. Eşi benzeri bulunmaz Malatya'ya ve Malatya halkına aşkla hizmet ettik. İnşallah bundan sonra da aynı azimle, aynı coşkuyla, aynı sevda ile sizler için çalışmaya devam edeceğiz.

6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen illerimizden biri de malum Malatya idi. O gece maalesef dünya tarihinin en yıkıcı afetlerinden birini yaşadık. 11 ilimizde 53 bin 737 canımızı içimiz kan ağlayarak kara toprağın bağrına verdik. Deprem şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şu anda bu meydanda gelen kardeşlerimin sayısı ne kadar, biliyor musunuz? 52 bin. Ve depremden sonra geride kalan kardeşlerimize Rabbimden sabır diliyorum.

6 Şubat'ın acısı, sızısı, sancısı bizim derdimiz oldu. Bu derdi yüreğimizin en derininde hem de tüm ağırlığıyla hissettik. Ama bu dert aynı zamanda bize dayanışmayı, bir ve beraber olmayı, yeniden başlamayı öğretti. Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır diyerek hemen kolları sıvadık. Milletimizle el ele vererek bu yaraları saracağız, şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız dedik. Devletimizin tüm kurumları canını dişine takarak 7 gün 24 saat çalıştı. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızı geri getiremesek de kısa sürede enkazları kaldırdık, yaraları sardık, umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık.

Meydanda sizlere verdiğimiz sözleri tutmanın samimi gayreti içindeyiz. Biliyorsunuz, ocak ayında 201 bin, haziranda 250 bininci konutumuzu depremzedelerimize tahsis etmiştik. Deprem bölgemizdeki 5 ilimizde Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Adana’da anahtarların çok önemli bir kısmı hak sahiplerine teslim edildi. Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa ve Elazığ’da çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Bugün Malatya'da 300 bininci konutun anahtarını teslim ediyoruz. ‘Hükümet bu enkazın altında acaba ne zaman kalacak’ umuduyla tam 2,5 yıldır bekleyen deprem turistlerini işte bir kez daha hüsrana uğratıyoruz. Şunu da büyük bir gururla ifade etmek isterim. Bugün itibarıyla deprem bölgesindeki her 3 hak sahibi vatandaşımızdan 2'sini yeni yuvasına hamdolsun kavuşturmuş oluyoruz. Bugüne kadar Malatyamızın merkez ve ilçelerinde 27 bin 541 konut, kırsalında ise 6 bin 828 köy evi olmak üzere toplam 34 bin 369 haneyi depremzedelerimize teslim ettik. Bugünkü törenle de il ve ilçe merkezlerinde 7 bin 23'ü konut 2 bin 16'sı köy evi olmak üzere toplam 9 bin 39 konutun kurasını çekiyoruz. Böylece Malatya genelinde tam 43 bin 408 hak sahibi kardeşimiz yeni yuvasının anahtarlarına kavuşuyor. Tabii bu arada işyerlerimizin de yapımı sürüyor. Bugün kuraları çekilecek 2 bin 8 işyeriyle birlikte teslimatını yaptığımız toplam işyeri sayısı 3 bin 25'e çıkıyor.

Sadece Malatya’da değil, diğer illerimizde de çalışmalar devam ediyor. Hatayımızda 16 bin 993 konut ve köy evi ile bin 355 işyerini, Kahramanmaraşımızda 5 bin 749 konut ve köy eviyle 662 işyerini, Adıyamanımızda 1430 konut ve köy eviyle 44 işyerini, Diyarbakırımızda 5 bin 713 konut ve köy evini, Adanamızda 4 bin 60 konut ve köy evini, Gaziantepimizde 2 bin 449 konut ve köy evini, Şanlıurfamızda 2 bin 676 konut ve köy evini, Elazığımızda bin 709 konut ve köy evini, Osmaniye'de 713 konut ve köy evini tek seferde teslim ediyoruz. Böylelikle 300 bin sınırımızı aşarak bugüne kadar 13 ilimizde 295 bin 929 konut ve 8 bin 907 işyeri olmak üzere 304 bin 836 bağımsız bölümü hak sahibi vatandaşımıza veriyoruz. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah yılbaşına kadar deprem bölgemizde 453 bin bağımsız bölümü tamamlamak niyetindeyiz.

Nisan ayında çok ciddi bir zirai don hadisesi yaşadık. Zirai don maalesef Malatya'da kayısı üretimine de zarar verdi. Tarım sigortası yaptıran Malatyalı çiftçilerimizin hasar tazminatı olan 3,1 milyar liralık ödemelerini bitirdik. Sigortası olmayan çiftçilerimizin masraflarının karşılanması içinde yaklaşık 3,8 milyar lira destek ödemesi yapıyoruz. Destek ödemelerine bu ay içinde başlıyoruz.

Bizim gündemimizde Türkiye’yi yaklaşık yarım asırdır canını acıtan terör belasından inşallah ebediyen kurtarmak vardır. Ocaklara ateşlerin düşmediği, anaların yüreklerinin evlat acısıyla kavrulmadığı ülkemizin hiçbir hanesinden ağıtların yükselmediği bir Türkiye, bunun için de sabırla, samimiyetle, soğukkanlılıkla çalışıyoruz. Menzile yaklaştıkça görüyoruz ki saldırıların dozu da artmaya başladı. Kandan, çatışmadan, istikrarsızlıktan beslenenler kampanyalarına son dönemde hız verdi. Bir taraftan mesnetsiz haberlerle şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi endişeye sürüklemeye çalışıyorlar, diğer taraftan 'Muhtarlıklar kapanacak, güvenlik korucuları işsiz kalacak' gibi yalanları köpürterek bölgedeki kardeşlerimizi tedirgin ediyor. Muhtarlıkların kapanması diye bir şey asla söz konusu değildir.

Bir başka taraftan Cumhur İttifakı’nın terörsüz Türkiye sürecine yönelik samimiyetini sorgulayarak akıllarınca fitne çıkarmayı deniyorlar. Eş zamanlı olarak, örgütün Suriye'deki uzantılarını kışkırtarak arzı mevut peşindeki siyonistlerin bölgemizdeki emellerine destek veriyorlar. Yani, ellerinin altındaki bütün aparatlarını harekete geçirmiş durumdalar. Yalan, provokasyon, iftira ve dezenformasyon, ne ararsan hepsi bunlarda var. Hedefleri belli; o da ilerleyen o süreci yavaşlatmak. Ama bilmedikleri bir şey var. Biz bu sefer çok ama çok idmanlıyız. Her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlıklıyız. Allah’ın izniyle kurulmaya çalışılan tuzağa düşmeyeceğiz. Kadim devlet aklı ve siyasi tecrübeyle ilmek ilmek dokuduğumuz süreci ihtiraslara, yanlış hesaplara ve emperyalist oyunlara kurban etmeyeceğiz. Yetti, savaş ve terör baronları inşallah hedeflerine ulaşamayacak. Evlatlarımızın hayatı üzerinde yükselen terör duvarını yıkarak iç cephemizi tahkim mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecek. Kardeşliğimiz güçlenecek, muhabbetimiz artacak, dayanışmamız inşallah perçinlenecek. Türkiye’nin ve bölgemizin önünde yeni kapılar açılacak. Burada tekrar altını çizerek söylüyorum; şehitlerimizin ruhunu incitecek hiçbir işin içinde bugüne kadar olmadık, evelallah bundan sonra da olmayacağız. Gazilerimizi rahatsız edecek hiçbir adım atmadık, bundan sonra da asla atmayacağız. Ne yapıyorsak onların emanetini yüceltmek için yapıyoruz ve yapacağız.

Ana muhalefetin içler acısı halini inanıyorum ki sizler de görüyorsunuz. Ne hizmet ne yatırım ne ülkenin kanayan yaralarına derman olmak... Bunların hiçbiri beyefendilerin gündeminde yer almıyor. Dünyada ve bölgemizde ne olup bittiğinden zaten habersizler. Ara sıra yolları Avrupa'ya düşüyor orada da tek yaptıkları Türkiye'yi Batılılara ve yabancı medyaya şikayet etmek. İç tartışmaları bırakıp, yurt dışına gittiklerinde Türkiye partisi olacaklardı. Fakat neticede ülkemizin başını yere eğdiren utanç kaynağı oldular. Halkın parasını talan eden bir avuç belediye hortumcusunu aklamak için hem kendilerini küçük düşürüyorlar hem de Türk siyasetinin itibarına zarar veriyorlar. Uzaktan kumanda ile idare edilen genel başkanın ağzından çıkanı artık kulağı duymuyor. Türk siyasetine ve bulunduğu konuma asla yakışmayan seviye yoksunu bir üslupla önüne gelene hakaret ediyor. İş öyle bir hal aldı ki, bu şahıs konuşmaya başlayınca aileler çocukları olumsuz etkilenmesin diye hemen kanal değiştiriyor.

En son Sinop'taki balıkları diline doladı ama baltayı yine taşa vurdu. İzmir'de kıyıya vuran ölü balıkları görmeyip de Sinop'taki balıklar için endişelenmesini kendi seçmeni dahil kimse inandırıcı bulmadı. Bunların derdi balıklar ve turistler elbette değil. Bunların sorunu Türkiye'nin atılımlarıyla, Türkiye’nin başarılarıyla genel başkan değişse dahi CHP'nin savunma sanayi hamlelerine karşı düşmanca tavırlarında hiçbir değişim olmuyor. Hatırlayın, bunun bay Kemal adındaki selefi de böyleydi. O da yalan ve iftiralarla aylarca tank palet fabrikamızı hedef almıştı. Sonra bize yüklü miktarda tazminat ödemek zorunda kaldı. Şimdi ne sesi çıkıyor ne de ortalıkta görünüyor. Milletten sandıkta öyle şamar yedi ki, 2,5 yıldır halen kendine gelemedi. Tabii en büyük tokadı kendisini coşkuyla alkışlayanlardan aldı. Al birini vur ötekine. Biz bunların ikisini de muhatap almıyor, CHP içindeki Bizans oyunlarıyla kendilerini baş başa bırakıyoruz. Onlar birbirlerini hançerlemeye devam etsinler. Biz işte burada olduğu gibi Malatya’ya ve tüm Türkiye'ye hizmet için koşturmaya devam ediyoruz.

Erdoğan, tören sırasında anahtar teslimi yapılan ailelerin çocuklarına para verdi.