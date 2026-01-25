Erdoğan korumasının elinden neden su içmedi? Bilal Erdoğan 2 buçuk yıl sonra açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Katar merkezli Atheer isimli medya kuruluşuna konuk oldu. Atheer’de yayımlanan 'Zû Şan! (Önemli Kişiler) adlı programına konuk olan Bilal Erdoğan'ın röportajından kesitler yayımlanmaya başladı.

Bilal Erdoğan Arap medyasına konuştu!

Bilal Erdoğan'a sorulan sorular arasında 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Erdoğan'a verilen 'su' sorusu da yer aldı. 21 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen olayda Erdoğan Hatay'ı ziyaret etmişti.

Erdoğan'ın YRP Lideri Erbakan ile bir parkta oturduğu esnada kendisine yakın koruması tarafından su uzatılmıştı. Erdoğan yakın korumasından gelen suyu geri çevirmiş, aynı su Bilal Erdoğan tarafından uzatılınca Erdoğan kabul ederek suyu içmişti.

Bu görüntüler o dönem sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmişti.

2 BUÇUK YILIN ARDINDAN AÇIKLADI

Atheer’de yayımlanan “Zû Şan” programında Bilal Erdoğan'a bu olay soruldu. İki buçuk yıl sonra gelen açıklama şu şekilde oldu: