Erdoğan devreye girdi: Miçotakis Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in 11 Şubat 2026’da Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Fidan, 15 Ocak 2025'te düzenlediği basın topantısında Duran'ın açıkladığı görüşmeyi "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in görüşmesinin şubat ayında yapılması söz konusu" diyerek duyurmuştu.

ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ... MİÇOTAKİS TÜRKİYE'YE GELİYOR

Duran’ın paylaşımına göre Miçotakis'in ziyareti, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin Altıncı Toplantısı kapsamında yapılacak.

Ankara’da düzenlenecek toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis başkanlık edecek. İlgili bakanların da katılacağı görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımların değerlendirilmesi planlanıyor.

Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin de gündeme gelmesi, ayrıca ilişkileri güçlendirmeye yönelik çeşitli metinlerin imzalanması öngörülüyor.