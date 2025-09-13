Erdoğan 3’üncü Teofilos ile görüştü

Erdoğan 3’üncü Teofilos ile görüştü
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3’üncü Teofilos ile İstanbul’da bir araya geldi. Görüşmede İsrail’in Gazze’deki saldırganlığı ve ağırlaşan insani durum ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3’üncü Teofilos'u İstanbul’da kabul ettiği ve İsrail’in Gazze’deki saldırganlığı ile ağırlaşan insani durumun ele alındığı belirtildi.

Son Dakika | Özel'den Erdoğan'a jet yanıt geldi! "O ses kaydındaki şahıs AKP'ye katıldı"Son Dakika | Özel'den Erdoğan'a jet yanıt geldi! "O ses kaydındaki şahıs AKP'ye katıldı"

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3’üncü Teofilos’u İstanbul’da kabul etti. Kabulde İsrail’in Gazze’deki saldırganlığı ve ağırlaşan insani durum ele alındı. Cumhurbaşkanımız kabulde İsrail’in Kudüs’teki tasarruflarının Kudüs’ün tarihi statüsüne ve kutsiyetine zarar vermeyi amaçladığını, Müslüman, Hristiyan ve Yahudi toplumunun bir arada yaşama geleneğini açıkça tehdit eden bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, soykırımcı Netanyahu’nun en son Katar’a saldırarak barış yanlısı olmadığını ortaya koyduğunu, İsrail’in cami ve kilise ayrımı yapmadan saldırılarını sürdürdüğünü, İsrail işgali altındaki topraklarda Hristiyan ve Müslüman mirasının korunması için yakın temas içinde bulunmayı temenni ettiklerini belirtti.

Kabulde Cumhurbaşkanımıza Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti."

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Türkiye
Polise mukavemet kamerada; 3 tutuklama
Polise mukavemet kamerada; 3 tutuklama
76 baro İmamoğlu’nun tutuklu avukatı için tek ses
76 baro İmamoğlu’nun tutuklu avukatı için tek ses