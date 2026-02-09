Eniştesini sokak ortasında 8 kurşunla öldürdü

Eniştesini sokak ortasında 8 kurşunla öldürdü
Yayınlanma:
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sabahın ilerleyen saatlerinde sokak ortasında patlayan silahlar, bir kez daha bireysel şiddetin boyutlarını gözler önüne serdi. 25 yaşındaki bir genç, tartıştığı eniştesine tam 8 el ateş ederek hayatına son verdi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Bursa’nın Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi’nde meydana geldi. 25 yaşındaki Fırat Ç., ablasının eşi olan 30 yaşındaki Alperen Şahin ile sokakta karşı karşıya geldi. İddiaya göre, ikili arasında ailevi konular nedeniyle bir tartışma başladı.

8 KURŞUNLA HAYATINI KAYBETTİ

Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Fırat Ç., yanındaki tabancayı ateşledi. Vücuduna 8 kurşun isabet eden Alperen Şahin kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

6989bbd99333749b50876aa6.jpg

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Şahin, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak 30 yaşındaki Şahin, burada yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Eniştesini 8 kurşunla vuran 25 yaşındaki Fırat Ç., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, gün ortasında işlenen cinayetle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Türkiye
Çorum'da traktör ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Çorum'da traktör ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
İlkokulda yangın paniği! Öğrenciler tahliye edildi
İlkokulda yangın paniği! Öğrenciler tahliye edildi
TÜVTÜRK'te polis memurunu döverek öldürmüşlerdi: Bakanlık harekete geçti
TÜVTÜRK'te polis memurunu döverek öldürmüşlerdi: Bakanlık harekete geçti