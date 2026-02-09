Eniştesini sokak ortasında 8 kurşunla öldürdü

Olay, saat 11.00 sıralarında Bursa’nın Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi’nde meydana geldi. 25 yaşındaki Fırat Ç., ablasının eşi olan 30 yaşındaki Alperen Şahin ile sokakta karşı karşıya geldi. İddiaya göre, ikili arasında ailevi konular nedeniyle bir tartışma başladı.

8 KURŞUNLA HAYATINI KAYBETTİ

Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Fırat Ç., yanındaki tabancayı ateşledi. Vücuduna 8 kurşun isabet eden Alperen Şahin kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Şahin, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak 30 yaşındaki Şahin, burada yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Eniştesini 8 kurşunla vuran 25 yaşındaki Fırat Ç., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, gün ortasında işlenen cinayetle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

