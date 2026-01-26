Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan Doğukan Güngör’ün test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Kızılcık Şerbeti dizisindeki Fatih Ünal rolünden çıkarılmasının ardından, dizinin yeni Fatih’i Emre Dinler oldu. Kızılcık Şerbeti dizisine sürpriz bir şekilde dahil olan Emre Dinler’in hayatı, kariyeri ve ailesine dair bilgiler izleyiciler tarafından merak edilmeye başladı.

EMRE DİNLER KİMDİR?

Emre Dinler, Türk dizi oyuncusu ve eski modeldir. 2013 yılında katıldığı 'Miss & Mr Model of Turkey' yarışmasında derece elde ettikten sonra oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

EMRE DİNLER KAÇ YAŞINDA?

Emre Dinler 29 Temmuz 1995 doğumludur. Buna göre 2026 itibarıyla yaklaşık 30 yaşındadır.

EMRE DİNLER NERELİ?

Emre Dinler, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde dünyaya gelmiştir.

EMRE DİNLER'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Emre Dinler’in yer aldığı bazı televizyon dizileri ve film projeleri şöyle:

Diziler:

Söz (Tahir)

Gülperi (Mesut)

Sol Yanım (Barbar)

Yasak Elma (Ömer)

Al Sancak (Piyade Yüzbaşı Cengiz Uslu)

Kuruluş Osman (Mehmet Bey)

Zembilli (Adem – başrol)

Kızılcık Şerbeti (Fatih – yeni dönem)

Film:

Allah Yazdıysa Bozsun (2022) – Sinema filmi

EMRE DİNLER EVLİ Mİ?

Bugüne kadar medyada veya resmi kaynaklarda Emre Dinler’in evli olduğuna veya resmi bir sevgilisi olduğuna dair doğrulanmış bilgi bulunmamaktadır.

EMRE DİNLER NEREDE YAŞIYOR?

Emre Dinler’in mevcut ikamet adresine dair kamuya açık, güvenilir bir kaynak bulunmamaktadır. Oyuncular genellikle çalışma merkezi İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşasalar da bununla ilgili kesin bilgi yoktur.

EMRE DİNLER'İN AİLESİ KİM?

Emre Dinler’in anne ve babasının isimleri veya meslekleri gibi kişisel aile bilgileri kamuya açık güvenilir kaynaklarda yer almamaktadır.

EMRE DİNLER'İN EĞİTİM HAYATI

Bazı kaynaklarda Emre Dinler’in Muğla Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olduğu bilgisi yer alıyor, ancak bu bilgi resmi biyografilerde kesinleşmemiştir. Kesin eğitim bilgisiyle ilgili resmi kaynak bulunmamaktadır.