Emre Dinler kimdir, nerelidir? Kızılcık Şerbeti’nin yeni Fatih’i kaç yaşında?

Emre Dinler kimdir, nerelidir? Kızılcık Şerbeti’nin yeni Fatih’i kaç yaşında?
Yayınlanma:
Doğukan Güngör'ün diziden ayrılmasının ardından Kızılcık Şerbeti'ne dahil olan Emre Dinler; "kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi projelerde yer aldı?" sorularıyla birlikte sosyal medyada merak konusu oldu.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan Doğukan Güngör’ün test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Kızılcık Şerbeti dizisindeki Fatih Ünal rolünden çıkarılmasının ardından, dizinin yeni Fatih’i Emre Dinler oldu. Kızılcık Şerbeti dizisine sürpriz bir şekilde dahil olan Emre Dinler’in hayatı, kariyeri ve ailesine dair bilgiler izleyiciler tarafından merak edilmeye başladı.

EMRE DİNLER KİMDİR?

Emre Dinler, Türk dizi oyuncusu ve eski modeldir. 2013 yılında katıldığı 'Miss & Mr Model of Turkey' yarışmasında derece elde ettikten sonra oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

EMRE DİNLER KAÇ YAŞINDA?

Emre Dinler 29 Temmuz 1995 doğumludur. Buna göre 2026 itibarıyla yaklaşık 30 yaşındadır.

EMRE DİNLER NERELİ?

Emre Dinler, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde dünyaya gelmiştir.

whatsapp-image-2026-01-26-at-15-40-53.jpeg

EMRE DİNLER'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Emre Dinler’in yer aldığı bazı televizyon dizileri ve film projeleri şöyle:

Diziler:

  • Söz (Tahir)
  • Gülperi (Mesut)
  • Sol Yanım (Barbar)
  • Yasak Elma (Ömer)
  • Al Sancak (Piyade Yüzbaşı Cengiz Uslu)
  • Kuruluş Osman (Mehmet Bey)
  • Zembilli (Adem – başrol)
  • Kızılcık Şerbeti (Fatih – yeni dönem)

Film:

  • Allah Yazdıysa Bozsun (2022) – Sinema filmi

EMRE DİNLER EVLİ Mİ?

Bugüne kadar medyada veya resmi kaynaklarda Emre Dinler’in evli olduğuna veya resmi bir sevgilisi olduğuna dair doğrulanmış bilgi bulunmamaktadır.

EMRE DİNLER NEREDE YAŞIYOR?

Emre Dinler’in mevcut ikamet adresine dair kamuya açık, güvenilir bir kaynak bulunmamaktadır. Oyuncular genellikle çalışma merkezi İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşasalar da bununla ilgili kesin bilgi yoktur.

whatsapp-image-2026-01-26-at-15-41-33.jpeg

EMRE DİNLER'İN AİLESİ KİM?

Emre Dinler’in anne ve babasının isimleri veya meslekleri gibi kişisel aile bilgileri kamuya açık güvenilir kaynaklarda yer almamaktadır.

Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Doğukan Güngör'ün yerine gelen isim belli olduKızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Doğukan Güngör'ün yerine gelen isim belli oldu

EMRE DİNLER'İN EĞİTİM HAYATI

Bazı kaynaklarda Emre Dinler’in Muğla Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olduğu bilgisi yer alıyor, ancak bu bilgi resmi biyografilerde kesinleşmemiştir. Kesin eğitim bilgisiyle ilgili resmi kaynak bulunmamaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Nihat Özdemir'in 2.5 yılda yenileyemediği Nou Camp'ı su bastı
Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Türkiye
Türkiye'deki 3 kilometrelik kale bembeyaz oldu
Türkiye'deki 3 kilometrelik kale bembeyaz oldu
Birbirlerine bıçak ve zincirlerle saldırdılar! Hakim karşısına sargılarla çıktılar
Birbirlerine bıçak ve zincirlerle saldırdılar! Hakim karşısına sargılarla çıktılar
İBB kreşindeki şiddet iddiasına Özgür Özel'den ilk yanıt
İBB kreşindeki şiddet iddiasına Özgür Özel'den ilk yanıt