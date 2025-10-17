Emniyet 'Bayğaralar' operasyonunu kurban keserek kutlamıştı: 96 kişi tutuklandı

Adana merkezli 10 ilde “Bayğaralar” olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 130 kişiden 96’sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, örgütün “kasten öldürme”, “öldürmeye teşebbüs”, “yaralama”, “uyuşturucu ticareti”, “silahlı tehdit”, “nitelikli yağma” ve “haraç” gibi suçlara karıştığını belirledi.

Yaklaşık 10 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 155 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine 13 Ekim’de Adana merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Trabzon, Kocaeli, Bitlis, Kilis ve Van’da toplam 403 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 130 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 4 el yapımı patlayıcı, 3 kalaşnikof tüfek, 2’si otomatik 29 ruhsatsız tabanca, 277 mermi ve 38 bin 915 uyuşturucu hap ele geçirildi. Çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Suç örgütünün elebaşı Ramazan Bayğara’nın Yunanistan’da tutuklu olduğu öğrenildi. Adana’ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 96 kişi tutuklanırken, 31 kişi adli kontrol şartıyla, 3 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.