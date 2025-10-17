Emniyet 'Bayğaralar' operasyonunu kurban keserek kutlamıştı: 96 kişi tutuklandı

Yayınlanma:
10 ilde “Bayğaralar” suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 130 kişiden 96’sı tutuklandı. Örgütün elebaşı Ramazan Bayğara’nın Yunanistan’da tutuklu olduğu bildirildi. Emniyet'in bu operasyonu kurban keserek kutlaması dikkat çekmişti.

Adana merkezli 10 ilde “Bayğaralar” olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 130 kişiden 96’sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, örgütün “kasten öldürme”, “öldürmeye teşebbüs”, “yaralama”, “uyuşturucu ticareti”, “silahlı tehdit”, “nitelikli yağma” ve “haraç” gibi suçlara karıştığını belirledi.

Bayğaralar operasyonu böyle kutlandı! Emniyet bahçesinde kurban kestilerBayğaralar operasyonu böyle kutlandı! Emniyet bahçesinde kurban kestiler

Bayğaralar'a 10 ilde operasyon! 106 kişi gözaltına alındıBayğaralar'a 10 ilde operasyon! 106 kişi gözaltına alındı

403 ADRESE OPERASYON YAPILDI

Yaklaşık 10 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 155 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine 13 Ekim’de Adana merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Trabzon, Kocaeli, Bitlis, Kilis ve Van’da toplam 403 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

130 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 130 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 4 el yapımı patlayıcı, 3 kalaşnikof tüfek, 2’si otomatik 29 ruhsatsız tabanca, 277 mermi ve 38 bin 915 uyuşturucu hap ele geçirildi. Çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

baygarar.webp

ÖRGÜT LİDERİ YUNANİSTAN'DA TUTUKLU

Suç örgütünün elebaşı Ramazan Bayğara’nın Yunanistan’da tutuklu olduğu öğrenildi. Adana’ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

96 KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan 96 kişi tutuklanırken, 31 kişi adli kontrol şartıyla, 3 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
Türkiye
AKP'nin 'çay operasyonu'nu açıkladı: CHP'li isimlere rozeti böyle takmışlar
AKP'nin 'çay operasyonu'nu açıkladı: CHP'li isimlere rozeti böyle takmışlar
Madagaskar'da ordu yönetime el koydu: Yeni Cumhurbaşkanı yemin etti
Madagaskar'da ordu yönetime el koydu: Yeni Cumhurbaşkanı yemin etti
Üzerine benzin dökülerek öldürülmüştü: Hanife Yılmaz cinayetinde karar açıklandı
Üzerine benzin dökülerek öldürülmüştü: Hanife Yılmaz cinayetinde karar açıklandı