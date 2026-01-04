Elif'i arama çalışmaları 8'nci gününde: Evlerin güvenlik kameraları inceleniyor

Balıkesir’in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası’nda yaşanan olayda 8. güne girildi. Kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. (37) ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrıldığı öne sürülen 34 yaşındaki Elif Kumal sırra kadem bastı. Tüm imkanların seferber edildiği, 438 personelin sahada olduğu arama çalışmalarında şüphelenilen yerleri incelemek amacıyla Bayraktar TB-2 İnsansız Hava Aracı ve bir helikopter dahi hazır bekletiliyor. Ekipler şimdi son çare olarak bölgeye yakın konumdaki tüm evlerin güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı.

"TARTIŞTIK GİTTİ" DEDİLER

Olayın başlangıcı 27 Aralık tarihine dayanıyor. Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki arkadaşlarıyla Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitti. İddiaya göre; 28 Aralık saat 12.09’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Enis G., kız arkadaşı Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal’ın 16 ATB 289 plakalı aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin güvenlik kamerası incelemesinde, Kumal’ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren tek bir kare görüntüye bile ulaşılamadı. Şüphelerin odağındaki erkek arkadaş Enis G. ve yanlarında bulunan Yavuz isimli arkadaşları ise gözaltı süresinin dolmasının ardından, genç kadının kaybolmasıyla ilgili "somut delil olmadığı" gerekçesiyle adli kontrolle serbest bırakıldı.

İĞNE İLE KUYU KAZILIYOR

Jandarma ekipleri, olayın aydınlatılması için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Çanakkale, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Bursa’dan AFAD ekipleri ile jandarma komando timleri bölgeye yığıldı. Bursa ve çevre illerden sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri de takviye olarak sevk edildi. Jandarmanın iz takip köpekleri karış karış iz sürerken, çalışmalar ATV ve motokrosçuların desteğiyle en zorlu arazilerde dahi sürdürülüyor.

Balıkesir Valiliği’nden yapılan açıklamada, 438 personel, 100 araç ve 9 dron ile karada, havada ve gölde Kumal’ı arama çalışmalarının 8’inci günde de aralıksız devam ettiği vurgulandı.

"BU ÇOK AÇIKLANABİLİR BİR ŞEY DEĞİL"

Dün Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa İlhan ve Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Özer ile birlikte bölgeye giderek incelemelerde bulunan Erdek Kaymakamı Hasan Göç'ün sözleri ise olayın gizemini ve korkutuculuğunu ortaya koydu.

Çalışmalara 450 kişilik ekibin katıldığını ve 16 dron ile sahanın sürekli tarandığını, daha önce bakılan yerlerin tekrar tekrar arandığını belirten Kaymakam Göç, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

“Hadi kızımıza ulaşamadık, araca nasıl ulaşamıyoruz bu çok açıklanabilir bir şey değil. İlçemizden çıkışı yok.”

SON UMUT EV KAMERALARI

Elif Kumal ve aracına ait henüz herhangi bir ize rastlanamazken, arama stratejisi değiştirildi.

Ekiplerin, bölgeye yakın konumdaki tüm evlerin güvenlik kameralarını da incelemeye aldığı, aracın izinin bu görüntülerde arandığı öğrenildi.