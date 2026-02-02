Elazığ TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, T.C. kimlik numarasıyla resmi kanallar üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçlara ulaşmak için aşağıdaki adresler kullanılabilir:

Elazığ TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeler

Paylaşılan proje listesine göre Elazığ’da konutların ilçe dağılımı aşağıdaki gibidir.

Kura çekimi tamamlandıktan sonra ilçeye göre listeler sisteme gecikmeli düşmektedir. Listeler sisteme düştüğünde tablomuza eklenecektir. Listeler açıklanana kadar isminizi sadece yukarıdaki resmi kanallardan sorgulayınız.

Sıra İlçe / Proje adı Konut sayısı Kura sonuçları 1 Elazığ Merkez 2500 Elazığ Merkez Kura Sonuçları 2 Merkez Akçakiraz 200 Merkez Akçakiraz Kura Sonuçları 3 Merkez Yazıkonak 25 Merkez Yazıkonak Kura Sonuçları 4 Merkez Yurtbaşı 45 Merkez Yurtbaşı Kura Sonuçları 5 Ağın 30 Ağın Kura Sonuçları 6 Alacakaya 110 Alacakaya Kura Sonuçları 7 Arıcak 180 Arıcak Kura Sonuçları 8 Baskil 50 Baskil Kura Sonuçları 9 Karakoçan 100 Karakoçan Kura Sonuçları 10 Keban 40 Keban Kura Sonuçları 11 Kovancılar 225 Kovancılar Kura Sonuçları 12 Maden 50 Maden Kura Sonuçları 13 Palu 173 Palu Kura Sonuçları 14 Palu Beyhan 47 Palu Beyhan Kura Sonuçları 15 Sivrice 50 Sivrice Kura Sonuçları

Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?

Kura sonucunda asil listede adı yer alan hak sahipleri, TOKİ’nin ilan edeceği takvime göre sözleşme imzalama sürecine çağrılacak.

Yedek listede bulunan adaylar ise asil hak sahiplerinden şartları karşılayamayan ya da hakkından vazgeçen olması halinde, sıralamaya göre hak sahibi olabilecek.

Sözleşme günleri, ödeme planı ve teslim süreci gibi başlıklar TOKİ’nin duyurularıyla netleşecek.

Kurada çıkmayanlar katılım bedeli iadesini nasıl alır?

Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka üzerinden katılım bedeli iadesi talep edebilir.

Halkbank ve Emlak Katılım üzerinden ödeme yapanlar, bankaların özel iade sorgulama ve talep ekranları üzerinden başvuru yapabilir.

Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapanlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden iletebilir.

TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?

Elazığ TOKİ fiyatları ve ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:

1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1 milyon 800 bin 000 TL , aylık taksitleri 6 bin 750 TL ’den başlıyor

2+1 (65 m²) konutlar 2 milyon 200 bin 000 TL’ den satışa sunulurken, aylık taksitler 8 bin 250 TL ’den başlıyor

2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2 milyon 650 bin 000 TL, aylık taksitler 9 bin 938 TL’den başlayan fiyatlarla

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi hangi şehirde yapılacak?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 3 Şubat 2026 Salı günü Kayseri ve Zonguldak’ta yapılacak, toplam 9 bin 434 konut hak sahiplerini bulacak.

TOKİ Şubat kura takvimi belli oldu