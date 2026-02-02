TOKİ Elazığ kura sonuçları

TOKİ Elazığ kura sonuçları
Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Elazığ’da yapılacak toplam 3 bin 825 konut için kura çekimi 2 Şubat 2026 Cuma günü saat 11.00’de noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler resmi sorgulama ekranlarında erişime açılacak.

Elazığ TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, T.C. kimlik numarasıyla resmi kanallar üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçlara ulaşmak için aşağıdaki adresler kullanılabilir:

Elazığ TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeler

Paylaşılan proje listesine göre Elazığ’da konutların ilçe dağılımı aşağıdaki gibidir.

Kura çekimi tamamlandıktan sonra ilçeye göre listeler sisteme gecikmeli düşmektedir. Listeler sisteme düştüğünde tablomuza eklenecektir. Listeler açıklanana kadar isminizi sadece yukarıdaki resmi kanallardan sorgulayınız.

Sıraİlçe / Proje adıKonut sayısıKura sonuçları
1Elazığ Merkez2500Elazığ Merkez Kura Sonuçları
2Merkez Akçakiraz200Merkez Akçakiraz Kura Sonuçları
3Merkez Yazıkonak25Merkez Yazıkonak Kura Sonuçları
4Merkez Yurtbaşı45Merkez Yurtbaşı Kura Sonuçları
5Ağın30Ağın Kura Sonuçları
6Alacakaya110Alacakaya Kura Sonuçları
7Arıcak180Arıcak Kura Sonuçları
8Baskil50Baskil Kura Sonuçları
9Karakoçan100Karakoçan Kura Sonuçları
10Keban40Keban Kura Sonuçları
11Kovancılar225Kovancılar Kura Sonuçları
12Maden50Maden Kura Sonuçları
13Palu173Palu Kura Sonuçları
14Palu Beyhan47Palu Beyhan Kura Sonuçları
15Sivrice50Sivrice Kura Sonuçları

Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?

Kura sonucunda asil listede adı yer alan hak sahipleri, TOKİ’nin ilan edeceği takvime göre sözleşme imzalama sürecine çağrılacak.

Yedek listede bulunan adaylar ise asil hak sahiplerinden şartları karşılayamayan ya da hakkından vazgeçen olması halinde, sıralamaya göre hak sahibi olabilecek.

Sözleşme günleri, ödeme planı ve teslim süreci gibi başlıklar TOKİ’nin duyurularıyla netleşecek.

Kurada çıkmayanlar katılım bedeli iadesini nasıl alır?

Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka üzerinden katılım bedeli iadesi talep edebilir.

Halkbank ve Emlak Katılım üzerinden ödeme yapanlar, bankaların özel iade sorgulama ve talep ekranları üzerinden başvuru yapabilir.

Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapanlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden iletebilir.

TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?

Elazığ TOKİ fiyatları ve ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:

  • 1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1 milyon 800 bin 000 TL, aylık taksitleri 6 bin 750 TL’den başlıyor

  • 2+1 (65 m²) konutlar 2 milyon 200 bin 000 TL’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8 bin 250 TL’den başlıyor

  • 2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2 milyon 650 bin 000 TL, aylık taksitler 9 bin 938 TL’den başlayan fiyatlarla

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi hangi şehirde yapılacak?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 3 Şubat 2026 Salı günü Kayseri ve Zonguldak’ta yapılacak, toplam 9 bin 434 konut hak sahiplerini bulacak.

TOKİ Şubat kura takvimi belli olduTOKİ Şubat kura takvimi belli oldu

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

