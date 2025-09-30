Ehliyet yenileme süresi uzatılacak mı? Bakan açıkladı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 tarihi olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şunlar kaydedildi:

İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, son tarih konusunda herhangi bir süre uzatımının söz konusu olmayacağını vurgularken, “Vatandaşlarımıza sesleniyorum: Lütfen nüfus müdürlüklerinden randevumuzu alalım eski belgelerimizi yenileyelim.”

İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi konusunda belirlenen son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu ve bu tarihten sonra eski tip belgelerin geçerliliğini yitireceğini hatırlattı.

2025 yılının Temmuz ayında eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi hususunda rekor düzeyde başvuru yapılırken, süre uzatım kararının ardından vatandaşlarımızdan gelen başvurularda dikkat çekici bir düşüş yaşanmıştır. 2 milyon 33 bin 472 vatandaşımız hâlâ eski tip sürücü belgesini kullandığı için işlemlerin son günlere bırakılmaması büyük önem taşımaktadır.

2025 yılında toplam 2 milyon 770 bin 690 başvuru yapılmıştır. Başvuruların aylara göre dağılımında özellikle Temmuz ayı öne çıkmış, yalnızca bu ay içerisinde 1 milyon 424 bin 516 başvuru gerçekleşmiş ve günlük ortalama 64 bin 750 sürücü belgesi değiştirilmiştir. Alınan uzatma kararının ardından ise başvurularda büyük bir düşüş yaşanmış; Ağustos ayında 96 bin 134, Eylül ayında ise 60 bin 703 başvuru alınmıştır.

31 Ekim 2025 tarihine kadar Eski Tip Sürücü Belgeleri, değerli kâğıt ve vakıf payı bedeli olarak toplam 15 TL ücret karşılığında yenilenecektir. Bu tarihten sonra yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz hale gelecektir.

Bu tarihten sonra B sınıfı sürücü belgesinin yenilenmesi için harç değerli kâğıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 7.438,60 TL'nin yatırılması gerekmektedir.

A, A1, A2, F sınıfları için harç, değerli kâğıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3643,10 TL'nin yatırılması gerekmektedir.

B1, BE, C1, CIE, C, CE, DI, DIE, D, DE, G, M sınıfları için harç, değerli kâğıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 11.235,60 TL'nin yatırılması gerekmektedir.