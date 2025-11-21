Ege'de harita krizi! Ankara'dan Atina'ya deniz yetki alanı uyarısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Komisyonu'nun Deniz Mekansal Planlama (DMP) Platformu'nda güncellenen ve Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ihlal ettiğini belirttiği Yunanistan'ın DMP haritasına sert tepki gösterdi. Keçeli, Türkiye'nin "bu gayrihukuki oldubitti girişimini" reddettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımla, Avrupa Birliği'nin (AB) DMP Platformu'nda kayıtlı olan Yunanistan'ın Deniz Mekansal Planlama Haritası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili organlarının tavsiyeleri doğrultusunda yürütülen DMP çalışmalarını yakından takip ettiğini vurgulayan Keçeli, Türkiye'nin bu kapsamda 16 Nisan'da kendi ulusal DMP'sini ilan ettiğini ve 12 Haziran'da UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonuna bildirdiğini hatırlattı.

Keçeli, Avrupa Komisyonu DMP Platformu'nun internet sitesinde, "yetkili Yunanistan makamlarına" atıfta bulunularak güncellenen bir haritanın yer aldığını ve bu haritanın Ege Denizi ile Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ihlal ettiğinin görüldüğünü kaydetti.

TÜRKİYE'DEN "GAYRİHUKUKİ OLDUBİTTİ GİRİŞİMİ" TEPKİSİ

Sözcü Keçeli, Yunanistan'ın bu hamlesini, oldubitti yaratma girişimi olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası deniz hukukunun temel ilkelerini yok saymaya devam eden Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de resmen ilan etmediği münhasır ekonomik bölgeyi (MEB), DMP haritasını araçsallaştırarak AB üzerinden kabul ettirmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Ülkemiz, bu gayrihukuki oldubitti girişimini reddetmektedir."

"TÜRK KITA SAHANLIĞI İÇERİSİNDE YER ALMAKTADIR"

Türkiye'nin hukuki pozisyonunu da hatırlatan Keçeli, Türkiye'nin 18 Mart 2020'de Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığının dış sınırlarına dair pozisyonunu bütüncül bir şekilde BM'ye bildirdiğini belirtti. Keçeli, bu çerçevede, "Yunan DMP haritasında görselleştirilen Doğu Akdeniz'deki sözde MEB, Türk kıta sahanlığı içerisinde yer almaktadır" ifadesini kullandı.

"YUNANİSTAN'IN TEK TARAFLI ADIMLARI SONUÇSUZ KALMAYA MAHKUM"

Sözcü Keçeli, Yunanistan'ın bu girişimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve sonuçsuz kalacağını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Yunanistan'ın bu MEB tasavvurları ve komşularıyla sınırlandırmadığı kıta sahanlığının dış sınırlarını DMP haritasına dercetmek suretiyle meşru kılma çabaları, sonuçsuz kalmaya mahkum ve uluslararası hukuka aykırı tek taraflı adımlardır."

