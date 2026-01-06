Edirne'de apartman bahçesinden 500 yıllık Osmanlı kabiri çıktı

Osmanlı döneminde 16’ncı yüzyılda yaşamış Başçızade Mustafa Efendi'nin kabri, Edirne Meydan Mahallesi'nde Hacı Sofu Sokak'ta bir apartmanın bahçesinde bulundu.

Trakya Üniversitesi’nden emekli sanat tarihçisi Engin Beksaç, bakımsızlık sebebiyle zamana karşı direnen mezarlık için yetkililere seslendi.

Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli yağış uyarısı!

"DİNİ BİR ŞAHIS OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Kabrin bakım ve iyileştirme çalışmasıyla tarihi dokusunun korunması gerektiğini belirten Beksaç, "Bu kesim 16’ncı yüzyıl Edirne’sinde yerleşim alanlarında ön plana çıkan bir bölge. Edirne'de Osmanlı yerleşmeleri Kaleiçi'nin dışına taşmıştır. Burada bulunan kabir, Başçızade Mustafa Efendi'nin kabri. Mihraplı kabir taşından anlaşıldığı gibi dini bir şahıs olduğunu biliyoruz. Üzerindeki tarihten de 16’ncı yüzyıl sürecinde önemli bir dergahın kalıntısı" dedi.

Meteoroloji iki bölgeyi 'kuvvetli geliyor' diyerek uyardı: Ağaçlar devrilecek, çatılar uçacak

"EDİRNE KABRİSTANLAR KONUSUNDA BÜYÜK İHMALLERİN OLDUĞU BİR ŞEHİR"

Meydan Mahallesi'nin Osmanlı kalıntılarını barındıran önemli bir mahalle olduğuna dikkat çeken Beksaç, "Ama maalesef yıllarca unutulmuş, biz 1992’lerden beri bu bölgeyi biliyoruz. Kabrin durumunu da biliyoruz. Bura iyiye gideceğine maalesef kötüye gitti. Zaman içinde makam yok oldu. Şu anda gördüğünüz şekli aldı. Sadece bu değil, diğer pek çok kabirde de bunu görmemiz mümkün. Edirne, maalesef her ne kadar koruma çalışmaları yapıldığı iddia edilse de özellikle kabristanlar konusunda büyük ihmallerin olduğu bir şehir" ifadelerini kullandı.