Edirne'de apartman bahçesinden 500 yıllık Osmanlı kabiri çıktı

Edirne'de apartman bahçesinden 500 yıllık Osmanlı kabiri çıktı
Yayınlanma:
Edirne’de bir apartmanın bahçesinde, Osmanlı döneminde 16’ncı yüzyılda yaşamış Başçızade Mustafa Efendi'nin kabri bulundu.

Osmanlı döneminde 16’ncı yüzyılda yaşamış Başçızade Mustafa Efendi'nin kabri, Edirne Meydan Mahallesi'nde Hacı Sofu Sokak'ta bir apartmanın bahçesinde bulundu.

Trakya Üniversitesi’nden emekli sanat tarihçisi Engin Beksaç, bakımsızlık sebebiyle zamana karşı direnen mezarlık için yetkililere seslendi.

Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli yağış uyarısı!Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli yağış uyarısı!

trakya-universitesinden-emekli-engin-beksac.jpg

"DİNİ BİR ŞAHIS OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Kabrin bakım ve iyileştirme çalışmasıyla tarihi dokusunun korunması gerektiğini belirten Beksaç, "Bu kesim 16’ncı yüzyıl Edirne’sinde yerleşim alanlarında ön plana çıkan bir bölge. Edirne'de Osmanlı yerleşmeleri Kaleiçi'nin dışına taşmıştır. Burada bulunan kabir, Başçızade Mustafa Efendi'nin kabri. Mihraplı kabir taşından anlaşıldığı gibi dini bir şahıs olduğunu biliyoruz. Üzerindeki tarihten de 16’ncı yüzyıl sürecinde önemli bir dergahın kalıntısı" dedi.

Meteoroloji iki bölgeyi 'kuvvetli geliyor' diyerek uyardı: Ağaçlar devrilecek, çatılar uçacakMeteoroloji iki bölgeyi 'kuvvetli geliyor' diyerek uyardı: Ağaçlar devrilecek, çatılar uçacak

"EDİRNE KABRİSTANLAR KONUSUNDA BÜYÜK İHMALLERİN OLDUĞU BİR ŞEHİR"

Meydan Mahallesi'nin Osmanlı kalıntılarını barındıran önemli bir mahalle olduğuna dikkat çeken Beksaç, "Ama maalesef yıllarca unutulmuş, biz 1992’lerden beri bu bölgeyi biliyoruz. Kabrin durumunu da biliyoruz. Bura iyiye gideceğine maalesef kötüye gitti. Zaman içinde makam yok oldu. Şu anda gördüğünüz şekli aldı. Sadece bu değil, diğer pek çok kabirde de bunu görmemiz mümkün. Edirne, maalesef her ne kadar koruma çalışmaları yapıldığı iddia edilse de özellikle kabristanlar konusunda büyük ihmallerin olduğu bir şehir" ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: Dava reddedildi
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
Türkiye
Nijerya'da mayın patladı: 9 asker öldü
Nijerya'da yola tuzaklanan mayın patladı
Casperlar çocuk tetikçileri telefon oyunundan bulmuş! İş bulma vaadiyle akranını öldürttüler
Casperlar çocuk tetikçileri telefon oyunundan bulmuş! İş bulma vaadiyle akranını öldürttüler
Devrilen forkliftin altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Devrilen forkliftin altında kalan sürücü hayatını kaybetti