e-YDS 2026/1 ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 takviminin ilk sınavı olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı’nın (e-YDS 2026/1) yarın gerçekleştirileceğini açıkladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 yılının ilk sınavı olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na 5 bin 277 adayın başvurduğunu bildirdi.

Sınavda emniyet personeli dahil 316 kişinin görev yapacağını belirten Ersoy, "Cumartesi günü bu yılın ilk sınavını İngilizce dilinde düzenleyeceğiz. 10 engelli aday sınava başvurmuş durumda ve bu adaylar için gerekli düzenlemeler yapıldı. 2026 Sınav Takviminde farklı yabancı dillerde uygulanacak 12 tane Elektronik Yabancı Dil Sınavı bulunuyor. Sınava katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim" dedi.

e-YDS sınavına katılım sağlamak isteyen adaylar da başvuru için belirlenen son tarihi öğrenmek istiyor.

E-YDS NEDİR?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (E-YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bilgisayar ortamında yapılan yabancı dil sınavıdır. YDS’ye alternatif olarak düzenlenen E-YDS, yıl içinde daha sık uygulanır ve adaylara bilgisayar üzerinden sınava girme imkânı sunar.

E-YDS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılının ilk sınavı olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/1)’in yarın yapılacağını açıkladı.

E-YDS SAAT KAÇTA?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre sınav, yarın saat 13.45’te başlayacak.

E-YDS NEREDE YAPILIYOR?

E-YDS, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’da bulunan 47 e-Sınav Salonu’nda İngilizce olarak yapılacak. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

E-YDS NASIL YAPILIYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan e-YDS, elektronik ortamda gerçekleştirilen bir yabancı dil sınavıdır.

E-YDS YILDA KAÇ KEZ YAPILIR?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS), yılda birden fazla kez düzenleniyor. Klasik YDS’den farklı olarak bilgisayar ortamında yapılan e-YDS, genellikle ayda bir veya birkaç ayda bir olacak şekilde planlanıyor.

DİĞER TARİHLER VE BAŞVURU ZAMANLARI

e-YDS 2026 oturumları yıl boyunca İngilizce başta olmak üzere farklı dillerde düzenleniyor.

e-YDS 2026/1 (İngilizce): 24 Ocak 2026 | Başvuru: 7-15 Ocak 2026 e-YDS 2026/2 (İngilizce): 14 Şubat 2026 | Başvuru: 28 Ocak–5 Şubat 2026 e-YDS 2026/3 (Farsça/Yunanca/Bulgarca): 18 Nisan 2026 | Başvuru: 19 Şubat–9 Nisan 2026 e-YDS 2026/4 (İngilizce): 2 Mayıs 2026 | Başvuru: 14–22 Nisan 2026 e-YDS 2026/5 (İspanyolca/İtalyanca): 3 Mayıs 2026 | Başvuru: 19 Şubat–22 Nisan 2026 e-YDS 2026/6 (İngilizce): 27 Haziran 2026 | Başvuru: 10–18 Haziran 2026 e-YDS 2026/7 (Arapça/Rusça): 28 Haziran 2026 | Başvuru: 9–18 Haziran 2026 e-YDS 2026/8 (Almanca/Fransızca): 4 Temmuz 2026 | Başvuru: 16–25 Haziran 2026 e-YDS 2026/9 (İngilizce): 22 Ağustos 2026 | Başvuru: 5–13 Ağustos 2026 e-YDS 2026/10 (İngilizce): 26 Eylül 2026 | Başvuru: 9–17 Eylül 2026 e-YDS 2026/11 (Farsça/İngilizce): 17 Ekim 2026 | Başvuru: 30 Eylül–8 Ekim 2026 e-YDS 2026/12 (İngilizce): 19 Aralık 2026 | Başvuru: 2–10 Aralık 2026

E-YDS İLE YDS’NİN FARKI NEDİR?

YDS, belirli tarihlerde yılda birkaç kez yapılan ve kalem-kağıt yöntemiyle uygulanan bir sınav olarak öne çıkıyor. Sınav sonuçları genellikle daha geç açıklanıyor ve kontenjan sınırlaması bulunmuyor.

e-YDS ise bilgisayar ortamında, elektronik sınav merkezlerinde düzenleniyor. Yıl içinde daha sık yapılan e-YDS’de kontenjan sınırlı olurken, sonuçlar sınavdan kısa süre sonra açıklanıyor.

E-YDS ÜCRETİ NE KADAR?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (E-YDS) için sınav ücreti 2.150 TL olarak belirlendi.

E-YDS HANGİ DİLLERDE?

e-YDS, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Yunanca ve Bulgarca olmak üzere 10 farklı dilde düzenleniyor.

E-YDS KAÇ SORU?

Sınavda adaylara 80 sorudan oluşan test için 180 dakika süre verilecek. Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar ise ilave sürelerini kullanabilecek.

E-YDS’YE KİMLER GİREBİLİR?

Herhangi bir vatandaşlık veya eğitim seviyesi şartı olmadan, kimlik belgesine sahip herkes E-YDS'ye başvurabilir.

E-YDS YÜKSEK LİSANSTA GEÇERLİ Mİ?

e-YDS, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversiteler tarafından kabul edilen yabancı dil sınavları arasında yer alıyor. Bu kapsamda e-YDS sonuçları, birçok üniversitede yüksek lisans başvurularında

geçerli sayılıyor.

E-YDS KAÇ YIL GEÇERLİ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan e-YDS sınav sonuçları 5 yıl süreyle geçerli kabul ediliyor. Adaylar, bu süre içinde aldıkları puanı kamu personeli alımları, akademik başvurular ve dil tazminatı gibi işlemlerde kullanabiliyor.



