Düzce'deki orman yangınında son durum!

Düzce’nin Yığılca ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu 2 saatte kontrol altına alındı.

Akşam saatlerinde Yığılca- Yedigöller yolu üzerinde bulunan Mengen ve Karakaş köyleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

YOL KENARINDA ÇIKTI, ORMANA SIÇRADI

Yol kenarında başlayan yangın, rüzgarın etkisini göstermesiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı.

Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkilere haber verdi.

2 SAATLİK MÜDAHALEYLE KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köylülerin de destek verdiği çalışmalar sonucunda yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan yaklaşık 2 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.