Düzce'deki orman yangınında son durum!

Yayınlanma:
Düzce’nin Yığılca ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Düzce’nin Yığılca ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu 2 saatte kontrol altına alındı.

Akşam saatlerinde Yığılca- Yedigöller yolu üzerinde bulunan Mengen ve Karakaş köyleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

duzce-yigilcada-orman-yangini-2-saatte-898037-266825.jpg

YOL KENARINDA ÇIKTI, ORMANA SIÇRADI

Yol kenarında başlayan yangın, rüzgarın etkisini göstermesiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı.

Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkilere haber verdi.

duzce-yigilcada-orman-yangini-2-saatte-898038-266825.jpg

2 SAATLİK MÜDAHALEYLE KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köylülerin de destek verdiği çalışmalar sonucunda yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan yaklaşık 2 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

