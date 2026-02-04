Düzce TOKİ KURA SONUÇLARI: ASİL VE YEDEK LİSTELER

TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Düzce’de yapılacak toplam 2 bin 470 konut için kura çekimi 4 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11.00’de noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler resmi sorgulama ekranlarında erişime açılacak.

Düzce TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, T.C. kimlik numarasıyla resmi kanallar üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçlara ulaşmak için aşağıdaki adresler kullanılabilir:

Düzce TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeler

Paylaşılan proje listesine göre Düzce’de konutların ilçe dağılımı aşağıdaki gibidir. Kura tamamlandıktan sonra ilçe ilçe asil–yedek listeler resmi ekranlarda görüntülenecektir.

Kura çekimi tamamlandıktan sonra ilçeye göre listeler sisteme gecikmeli düşmektedir. Listeler sisteme düştüğünde tablomuza eklenecektir. Listeler açıklanana kadar isminizi sadece yukarıdaki resmi kanallardan sorgulayınız.

SIRA NO İLÇE/PROJE ADI KONUT SAYISI KURA SONUÇLARI 1 DÜZCE MERKEZ 1.3 DÜZCE MERKEZ KURA SONUÇLARI 2 AKÇAKOCA 250 AKÇAKOCA KURA SONUÇLARI 3 CUMAYERİ 200 CUMAYERİ KURA SONUÇLARI 4 ÇİLİMLİ 180 ÇİLİMLİ KURA SONUÇLARI 5 GÖLYAKA 100 GÖLYAKA KURA SONUÇLARI 6 GÜMÜŞOVA 200 GÜMÜŞOVA KURA SONUÇLARI 7 KAYNAŞLI 150 KAYNAŞLI KURA SONUÇLARI 8 YIĞILCA 90 YIĞILCA KURA SONUÇLARI

Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?

Kura sonucunda asil listede adı yer alan hak sahipleri, TOKİ’nin ilan edeceği takvime göre sözleşme imzalama sürecine çağrılacak.

Yedek listede bulunan adaylar ise asil hak sahiplerinden şartları karşılayamayan ya da hakkından vazgeçen olması halinde, sıralamaya göre hak sahibi olabilecek.

Sözleşme günleri, ödeme planı ve teslim süreci gibi başlıklar TOKİ’nin duyurularıyla netleşecek.

Kurada çıkmayanlar katılım bedeli iadesini nasıl alır?

Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka üzerinden katılım bedeli iadesi talep edebilir.

Halkbank ve Emlak Katılım üzerinden ödeme yapanlar, bankaların özel iade sorgulama ve talep ekranları üzerinden başvuru yapabilir.

TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapanlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden iletebilir.

Başlık 3: Düzce TOKİ fiyatları ve ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:

1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1.800.000 TL , aylık taksitleri 6.750 TL ’den başlıyor

2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL ’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8.250 TL ’den başlıyor

2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2.650.000 TL, aylık taksitler 9.938 TL’den başlayan fiyatlarla

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi nerede yapılacak?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 5 Şubat Perşembe Afyonkarahisar ve Kahramanmaraş'ta yapılacak.

TOKİ Şubat kura takvimi belli oldu