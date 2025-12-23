"Dur" ihtarına uymayan sürücüye on binlerce liralık ceza

"Dur" ihtarına uymayan sürücüye on binlerce liralık ceza
Erzurum’da polisin uygulama noktasında yaptığı "dur" ihtarına uymayarak kaçan 20 yaşındaki sürücü, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Yapılan kontrollerde ehliyetsiz olduğu anlaşılan gence, 'Trafik Kanunu' uyarınca toplamda 42 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, Erzurum’un Şükrü Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede devriye görevi yürüten İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli hareketler sergileyen 06 EHH 116 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin uyarılarını dikkate almayan sürücü A.D., aracıyla hızla uzaklaşarak kaçmaya başladı.

YAKALANAN SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

Kaçan aracın peşine düşen ekipler, mahalle genelinde geniş çaplı bir takip başlattı. Yaşanan kovalamaca sonucunda otomobil, aynı mahalle içerisinde yer alan Susam Sokak’ta kıstırılarak durduruldu. Sürücü koltuğundaki A.D.’nin kimlik ve belge kontrolünü yapan polis ekipleri, sürücünün ehliyetinin olmadığını tespit etti.

42 BİN 600 LİRA CEZA KESİLDİ

Hem polisin ikazlarına uymayan hem de ehliyetsiz araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren A.D.’ye ağır yaptırım uygulandı. Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince sürücüye toplam 42 bin 600 lira para cezası kesilirken, araç emniyet otoparkına çekildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

