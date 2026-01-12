Dumlupınar'da eğitime kar arası: Kaymakamlık açıkladı

Dumlupınar'da eğitime kar arası: Kaymakamlık açıkladı
Yayınlanma:
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde etkili olan kar yağışı, günlük hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının sıfırın altında bir dereceye kadar düştüğü ilçede, yoğun kar yağışı nedeniyle önlem kararı alındı. İlçede eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

KAYMAKAMLIK EĞİTİME 1 GÜN ARA VERDİ

Dumlupınar Kaymakamlığı, olumsuz hava şartları gerekçesiyle ilçe genelindeki tüm okullarda yarın (12 Ocak 2026) eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde etkili olan olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle 12.01.2026 günü ilçe genelindeki eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

ENGELLİ VE HAMİLE PERSONEL İÇİN İZİN

Aynı tarihte, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu. Karar, bu personelin olası riskli yol ve hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla alındı.

Son Dakika | Gözler valilikteydi! İstanbul'da okullar tatil edildiSon Dakika | Gözler valilikteydi! İstanbul'da okullar tatil edildi

Yarın okulların tatil olduğu iller belli olmaya başladı!Yarın okulların tatil olduğu iller belli olmaya başladı!

BUZLANMA VE DON UYARISI

Kaymakamlık, vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı da dikkatli olmaya çağırdı. Açıklamanın sonunda, "Vatandaşlarımızın buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmalarını önemle rica ederiz" uyarısına yer verildi. Kar yağışının etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

