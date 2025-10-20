Dönüş yapan araca 2 motosiklet çarptı

Yayınlanma:
Sinop'ta kavşaktan dönüş yapmaya çalışan hafif ticari araca 2 motosiklet birden çarptı. Savrulan sürücüler yaralandı.

Sinop'ta kavşaktan dönmeye çalışan hafif ticari araç kazaya yol açtı. Dönüş yapan araca çarpan 2 ayrı motosikletteki sürücüler yaralandı.

KAVŞAKTAN DÖNEN ARAÇ KAZAYA YOL AÇTI

Sinop Otogar Kavşağından saat 12.30 sıralarında dönüş yapan hafif ticari araca 2 motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikelet sürücüleri savrularak, yaklaşık 100 metre sürüklendi.

SÜRÜCÜLER HASTANAYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

