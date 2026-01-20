Donarak ölmek üzereydi! Düştüğü yer kaderini değiştirdi

Yayınlanma:
Kastamonu’da bir vatandaş, kışın bitkin düşen yaban ördeğini kafe bahçesinde ısıtıp besledi. Ördek sağlığına kavuşunca doğaya bırakıldı.

Soğuk havada bitkin düşen yeşil başlı yaban ördeği, Kasramonu ilçe merkezindeki kafenin bahçesindeki tel örgülere çarparak karla kaplı zemine düştü. İşletme sahibi Tamer Çetin, tekrar uçamayan ördeği fark ederek kafeye götürdü. Sobanın yanında ısıtılan yaban ördeğine yiyecek verildi.

whatsapp-image-2026-01-20-at-13-26-35.jpeg

DOĞAYA UÇTU

Bir süre sobada ısındıktan ve beslendikten sonra kendine gelen yaban ördeği, Çatalzeytin’de bulunan Ördekli Park’a götürülerek doğal yaşam alanına bırakıldı. Ördek, kısa süre sonra kanatlarını çırparak gökyüzüne yükseldi ve gözden kayboldu.

O anlara ait görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede büyük ilgi gördü.

whatsapp-image-2026-01-20-at-13-26-54.jpeg

"ÇOK BİTKİNDİ"

İşletme sahibi Tamer Çetin, ördeğin düştüğünü fark edince dışarı çıktığını belirterek, "Çok alçaktan uçuyordu. Zannediyorum bitkinlikten kafemizin bahçe telleri fark edemedi ve çarparak kaldırıma düştü. Düştüğünü görünce yanına gittim. ‘Yarası var mı’ diye kontrol ettim. Herhangi bir yara almamıştı ama çok bitkindi. Kucağıma alıp biraz sevdikten sonra kafeye götürdüm. Sobanın yanında iyice ısıttım. Sonra biraz ekmek verdim. Kendisine geldi, gücünü topladı" dedi.

whatsapp-image-2026-01-20-at-13-26-44.jpeg

"ONLARIN DA BİZLER GİBİ YARDIMA İHTİYACI VAR"

Yaban ördeğine yardım etmenin önemine de değinen Çetin, "Daha sonra da sevdiklerinin yanına gitmesi için Ördekli Park'tan tekrar doğaya saldım. Hayvanların da bizler gibi yardıma ihtiyacı olabiliyor. Bu soğuk havalarda doğadaki canlıların yaşam mücadelesi çok daha zor oluyor. Bizler için küçük bir yardım, onlar için hayata tutunmak anlamına gelebiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak:DHA

