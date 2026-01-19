Bingöl’de lastikçiye giren kurt paniğe neden oldu!

Yayınlanma:
Bingöl’de bir araç lastik dükkanına giren kurt, kısa süreliğine paniğe neden oldu. Belediye ekipleri tarafından kontrollü şekilde yakalanan kurt, bakıma alındı.

Olay, Bingöl'de öğleden sonra kent merkezindeki bir lastikçide meydana geldi. Lastik dükkanı sahibi Yusuf Demir, iş yerindeki lastiklerin arasına giren kurdu görüp, durumu Bingöl Belediyesi ekiplerine bildirdi. Adrese gelen belediye ekipleri, araç lastik dükkanına giren kurdu kontrollü bir şekilde yakalayarak Bingöl Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’ne götürdü.

Bakımevine teslim edilen kurdun yaklaşık 1,5 yaşında olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

1124226.jpg

"KÖPEK OLDUĞUNU TAHMİN ETTİM"

Olay anını anlatan Demir, beslemek için et verdiklerini belirterek, “Birden bir hayvan içeriye girdi. Köpek olduğunu tahmin ettim. Sonradan kurt olduğunu öğrendim. Lastiklerin arasına girdi. O arada çevredekiler toplandı. Aç olduğunu fark ettik. Kasap komşudan et falan getirdik. Belediyeyi aradık. Ekipler gelip, alıp götürdü" dedi.

1124616.jpg

"BİZE BİR SALDIRGANLIĞI OLMADI"

Kurdun kendisine zarar vermediğini belirten Demir sözlerini, "Bize bir saldırganlığı olmadı, hayvan açtı. Çok şaşırdık. İş yerimizin kepenkleri de açık olduğu için içeriye girmiş, misafir ettik. Bazıları Yamaç bölgesinden geldiğini söyledi. Ancak tam olarak bilmiyoruz. 13.30 sıralarında geldi ve lastiklerin arasına girdi. Çıkarmak için bayağı uğraştık. Et verdik, biraz lastiğin dışına çıkardık, belediye ekipleri de rahat şekilde alıp götürdü” diyerek tamamladı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

