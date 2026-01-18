Domates halde bile 60 lira! "Rafa geldiğinde emekli nasıl alacak?"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada tarımın en büyük sorunlarından birinin girdi maliyetleri olduğunu belirtti.

Yem, gübre, tohum, mazot, elektrik, su, traktör, biçerdöver fiyatlarının ve işçilik bedelinin arttığını ifade eden Gürer, "Ürün daha toprağa ekilirken fiyatlar tırmanıyor. Ürün üreticiden çıktıktan sonra en az dört el değiştiriyor. Rafa varıncaya kadar fiyatlar katlana katlana gidiyor. Üreten ürettiğinden mutlu olamıyor, tüketen pahalı ürün alıyor. Bununla ilgili düzenleme yapması siyasi iktidarın görevidir" değerlendirmesinde bulundu.

"DAHA YILIN BAŞINDA GÜBRE BU FİYAT"

Gürer, Ocak 2025'te tonu 9 bin 500 lira olan amonyum sülfat gübresinin bu yıl 12 bin 100 liraya; geçen yıl bayilerde tonu 17 bin 400 liradan satılan üre gübresinin de 26 bin liraya ulaştığını belirtti.

Gürer, 15-15-15 gübresinin tonunun bir yıl önce 16 bin 750 lira olduğunu bildiren Gürer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu anda bu gübrenin tonu 23 bin 400 liraya çıktı. 20-20 gübre Ocak 2025 tarihinde tonu 15 bin 700 lirayken Ocak 2026’da ton fiyatı 23 bin 200 liraya çıktı. DAP gübresi geçen yıl ocak ayında 24 bin 700 liraydı, bugün 34 bin 750 lira. Daha yılın başında gübre bu fiyat.

"RAFA GİRDİĞİNDE EMEKLİ, ASGARİ ÜCRETLİ BU ÜRÜNLERİ NASIL ALACAK?"

Cuma günü Kumluca halinde yuvarlak domatesin kilosu 60 lira. Çarliston biber 50 lira, kılçık sivri biber 110 lira, cin biber 110 lira, salatalık 50 lira, patlıcan 56 lira, kabak 66 lira, fasulye 100 lira. Bu ürünler Ankara’ya, İstanbul’a gelinceye kadar nakliye de ekleniyor. Rafa girdiğinde emekli, asgari ücretli bu ürünleri nasıl alacak? İşin başını doğru biçimde kanalize etmek, düzenlemek gerekiyor. O da girdi maliyetlerinin düşürülmesiyle olur.

"ÇİFTÇİYE KREDİ DESTEĞİ SAĞLANMALI"