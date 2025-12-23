Doğum günü pastası yiyip ölen Remziye tam 3 kere bu soruyu sormuş!

Ağrı’da kaldığı öğrenci yurdunda arkadaşlarının doğum günü için hazırladığı sürprizde yediği pastanın, alerjisi olduğu yumurta içerdiği iddiasıyla rahatsızlanan üniversite öğrencisi Remziye Horuz (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi, memleketi Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde defnedilirken, ailesi ihmali bulunanların cezalandırılmasını talep etti.

Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu’nda kalan Horuz için 2 Aralık’ta doğum günü kutlaması düzenlendi. İddiaya göre, iki arkadaşı şehir merkezindeki bir pastaneden sipariş verirken, Horuz’un yumurtaya alerjisi olduğunu özellikle belirtti ve yumurta içermeyen pasta istedi. Kutlama sırasında pastadan yiyen Horuz, kısa süre sonra fenalaştı. Ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen genç öğrenci, aynı gece yoğun bakım servisine alındı. Günlerdir tedavi gören Horuz, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Genç kız doğum günü pastasını yedikten sonra can verdi! 2 kişi gözaltında

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında pastanede görevli Y.A. (41) ve F.Y. (32) gözaltına alındı. Ayrıca, olay günü alınan pasta örneğinin yumurta içerip içermediğinin belirlenmesi için İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Laboratuvarı’na gönderildiği bildirildi.

'SORUMLULARIN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ'

Remziye Horuz’un cenazesi, Ağrı’da yapılan otopsinin ardından kara yoluyla Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine getirildi. Remziye Horuz, dün akşam saatlerinde Yeni Mezarlık’ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kızını okutmak için üniversiteye gönderdiğini belirten belediye emeklisi 72 yaşındaki Salih Horuz, “Kızımı kaybetmek benim için çok zor. Elimden bir şey gelmiyor” diyerek adalet istediğini belirtti.

Kardeşinin ölümünde ihmal olduğunu savunan Emine Horuz ise “Kimin ihmali varsa sorumluların bulunmasını istiyoruz. Kimsenin hakkına girmek niyetinde değiliz ama hakkımızı da kimseye bırakmayacağız” diye konuştu.

TAM ÜÇ KERE ‘İÇİNDE YUMURTA VAR MI?’ DİYE SORDU

Ağabey Bilal Horuz da “Kardeşim pastayı yemeden önce üç kez ‘İçinde yumurta var mı?’ diye sormuş. Yok denilmiş. Kardeşimin ölümüne sebep olanlardan şikayetçiyiz” ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.