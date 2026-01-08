Doğru park edilen tek arabanın üstüne çatı düştü

İstanbul hızı 105 kilometrenin üzerine çıkan lodos fırtınasıyla zor anlar yaşadı. Vatandaşlara dışarı çıkmaması yönünde uyarılar yapılırken çatı uçması ve ağaçların devrilmesi gibi çok sayıda risk açıklandı.

Mega kentin çok sayıda ilçesinden gelen görüntüler yapılan uyarıların doğruluğunu ortaya koydu. Güngören'den gelen görüntüde ise bir vatandaşın felaketin eşiğinden kıl payı kurtulduğu anlar sevindirirken üzerine çatı düşen araç sahibinin talihsizliği dikkat çekti.

DOĞRU PARK EDİLEN TEK ARABANIN ÜSTÜNE ÇATI DÜŞTÜ

Sanayi Mahallesi Sancak Sokakta öğlen saatlerinde meydana gelen olayda şiddetli rüzgar nedeniyle 5 katlı iş merkezinin çatısından kopan parçalar karşı binaya çarptı. Ardından sokakta park halinde bulunan 3 otomobilden birinin üzerine düştü. Yan taraftaki araçlar da hasar alırken sokakta yürüyen bir kişinin düşen çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle sokak trafiğe kapatılırken itfaiye ekipleri otomobillerin üzerine düşen çatı parçalarını yol kenarına aldı.

Görüntülerde yol kenarına nizami paralel park yapan tek araçın üzerine çatı düşmesi dikkatleri çekti.

Üzerine çatı düşen aracın önü ve arkasında bulunan araçların dik şekilde park ettiği hatta bir aracın kaldırıma çıktığı görüldü. Bir araç boyu ile kazadan hasarsız kullanan aracın ise kaldırımla arasındaki açıklık dikkat çekti.

"DAHA DA KÖTÜ OLABİLİRDİ"

Yaşananlara tanık olan Ahmet Acar, şunları söyledi:

"Çatı düzgün yapılmamış. Çatı hemen uçmuş. Biz camdan bakıyorduk, karşıya çarptı. Geldi araçların üzerine düştü. 3 araca zarar verdi. İnsanlar son anda kaçtı. Yaralı yok, 3 araçta hasar var. Durum daha da kötü olabilirdi. 2-3 kişi kaçtı. Böyle bir çatı olmaması gerekiyor."