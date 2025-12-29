Dizi setindeki şüpheli ölüm Meclis gündeminde

Rize'de çekimleri devam eden "Gözleri Karadeniz" isimli dizinin setinde yaşanan kavga ölümle sonuçlandı. Sette çalışan Ahmet Emin Yavuk, çıkan kavgada kafasına aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan hukuki süreçte yaşanan gelişmeler ise tartışma yarattı.

CHP İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Yavuk’un ölümünü ve yargı sürecindeki soru işaretlerini TBMM gündemine getirdi. Karasu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

"BU KARAR ADALETİN ŞEFFAF İŞLEMESİNİ ENGELLEMİYOR MU?"

Ulaş Karasu, olayın failleriyle ilgili verilen kararlara dikkat çekti. İlk adli değerlendirmede tanık ifadeleri ve doktor raporları olmasına rağmen şüphelilerin serbest bırakıldığını belirten Karasu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a şu soruları yöneltti:

"Yavuk’un yaralanmasına ilişkin ilk adli değerlendirmede, tanık ifadeleri ve doktor raporları mevcutken şüpheliler neden serbest bırakılmıştır?

Savcılığın adli kontrol ve tutuklama taleplerinin mahkeme tarafından reddedilmesinin gerekçeleri nelerdir?

Olaydan sonra dosyaya gizlilik kararı getirilmesinin gerekçesi nedir? Bu karar, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini ve adaletin şeffaf işlemesini engellememekte midir?"

"İLK 11 AYDA 1956 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ"

Türkiye’nin iş kazalarında dünya ve Avrupa sıralamasındaki yerine dikkat çeken Karasu, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerini paylaştı. 2025 yılının ilk 11 ayında en az bin 956 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini vurgulayan Karasu, "İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı koşullarda çalışanlar sürekli olarak hayati risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu ihmaller ne yazık ki can kayıplarıyla sonuçlanmaktadır. Bu tablo, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yetersiz uygulanmasını işaret etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

DİZİ SETLERİ İÇİN "ÖZEL DENETİM" ÇAĞRISI

Kültür-sanat sektörünün, özellikle dizi ve film setlerinin uzun çalışma saatleri ve güvencesiz koşullar nedeniyle yüksek risk taşıdığını belirten Karasu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan da şu sorulara yanıt istedi:

"Bakanlığınız, bu sektörde iş sağlığı ve güvenliği denetimlerini arttırmak için özel bir program veya yönetmelik hazırlamakta mıdır?