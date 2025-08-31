Diyarbakır'da sağlık çalışanları toprağa verildi

Diyarbakır'da sağlık çalışanları toprağa verildi
Yayınlanma:
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde devrilen minibüste hayatını kaybeden sağlık görevlileri Adıyaman'da toprağa verildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli hemşire Gülşen Ayğün ile psikolog Meryem Ege'nin de aralarında olduğu sağlık görevlileri, dün gezi için Diyarbakır'ın Eğil ilçesine gitti.

kazada-olen-2-saglik-calisani-topraga-ve-890820-264575.jpg

2 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık çalışanlarını taşıyan minibüs sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu direğe çarparak devrildi. Kazada, minibüsteki Meryem Ege ile Gülşen Ayğün hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı.

kazada-olen-2-saglik-calisani-topraga-ve-890825-264575.jpg

MEMLEKETLERİ ADIYAMAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Meryem Ege ile Gülşen Ayğün’ün cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Adıyaman'a getirildi.

kazada-olen-2-saglik-calisani-topraga-ve-890824-264575.jpg

Ayğün'ün cenazesi, öğlende Şambayat beldesinde, Ege'nin cenazesi ise Kahta ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

kazada-olen-2-saglik-calisani-topraga-ve-890824-264575.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

