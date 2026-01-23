Diyarbakır'da kar çilesi: Trafik kilit, uçuşlar iptal

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde, akşam trafiğinin en yoğun olduğu dakikalarda gökyüzü beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden uyarmış olsa da, karın asfalta düşmesiyle birlikte kentin lojistik damarları tıkandı, havalimanındaki uçuş ekranları ise birbiri ardına iptal yazılarına döndü.

Dün gece Diyarbakır çevre yolunda seyretmeye çalışan bir sürücü için manzara, kışın romantik yüzünden ziyade, lojistik bir çıkmazı andırıyordu. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin ana arterlerini kısa sürede kaplarken, sileceklerin temizlemeye yetişemediği ön camların ardında sürücüler, adım adım ilerleyen trafikte kontak kapatma noktasına geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi verilerine ve önceden yaptığı uyarılara rağmen, yağışın başlamasıyla birlikte kentte yaşam ritmi bozuldu. Dün akşamdan bu yana aralıklarla devam eden yağış, yalnızca karayolunu kullanan vatandaşları değil, bölgenin hava yolu bağlantısını da doğrudan etkiledi.

ASFALTTA MÜCADELE VE ALTYAPI SINAVI

Yağışın etkisini artırmasıyla birlikte Diyarbakır sokaklarında tanıdık, ancak maliyetli bir tablo ortaya çıktı. Kar birikintileri nedeniyle bazı kritik noktalarda trafik akışı tamamen durdu. Özellikle gece saatlerinde evlerine ulaşmaya çalışan sürücülerden bazıları yollarda mahsur kaldı.

Saha gözlemleri, yağışın yoğunlaştığı bölgelerde araçların ancak düşük hızda seyredebildiğini, kış şartlarına hazırlıksız yakalanan veya yol koşullarının elvermediği bazı araçların ise ilerlemekte güçlük çektiğini doğruluyor. Kentin ulaşım altyapısı, meteorolojik verilerin öngördüğü yağış karşısında direnç göstermeye çalışsa da, vatandaşın hareket kabiliyeti ciddi oranda kısıtlandı.

HAVALİMANINDA ‘İPTAL' SESSİZLİĞİ

Kar yağışının ekonomik ve sosyal maliyeti sadece karayollarıyla sınırlı kalmadı. Bölgenin ticari ve sivil havacılık merkezi konumundaki Diyarbakır Havalimanı'nda operasyonlar aksadı. Pist görüş mesafesi ve güvenlik prosedürleri gereği bazı uçak seferleri iptal edildi. Bu durum, seyahat planları bozulan yolcular ve havayolu şirketleri için zaman ve kaynak kaybı anlamına geliyor.

METEOROLOJİK VERİLER NE SÖYLÜYOR?

Resmi otoriteler, yağışın bir sürpriz olmadığını ve devam edeceğini işaret ediyor. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan son raporda, bölge genelinin çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği belirtildi. Verilere göre yağış rejimi illere göre farklılık gösterecek:

Şanlıurfa ve çevresi: Yağışların öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Diyarbakır ve diğer iller: Bölgenin geri kalanında yağışların akşam saatlerine kadar süreceği öngörülüyor.

Rapordaki en dikkat çekici detay ise yoğunluk uyarısı. Yetkililer, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimleri ile Siirt ve Şırnak çevrelerinde yağışların yer yer "yoğun kar" şeklinde görülebileceğini not düştü. Bu teknik ifade, önümüzdeki saatlerde ulaşım ve altyapı hizmetleri üzerindeki baskının artabileceğine işaret ediyor.

Şehirde kar yağışı aralıklarla devam ederken, vatandaşlar ve yerel yönetim, doğanın takvimi ile kentin altyapı kapasitesi arasındaki bu zorlu dengeyi yönetmeye çalışıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

